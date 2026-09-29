Liga MX: ¿Tiene nivel Gilberto Mora para la élite de Europa? Esto respondió Cristóbal Soria

El analista televisivo español Cristóbal Soria afirmó que el mediocampista mexicano Gilberto Mora carece actualmente del nivel competitivo para ser titular en un club de élite en Europa. Durante su participación en el programa AS Mundial, el comentarista fue enfático al evaluar las posibilidades de un traspaso inmediato del futbolista de Xolos de Tijuana hacia las potencias continentales.

¿Qué dijo Soria sobre el actual nivel de Mora?

Al ser cuestionado sobre si el canterano está listo para dar ese paso, Soria sentenció: “¿Está Gilberto Mora preparado para ser titular en los grandes de Europa? ¡Evidentemente no!”. El analista reforzó su postura añadiendo de forma tajante: “Poner un no rotundo, con letras de molde, con letra mayúscula, si queremos lo pintamos con rotulador fluorescente para que se vea bien”.

No obstante, el español aclaró que su análisis se centra en el proceso formativo del juvenil y no descarta su proyección profesional futura. Soria sostuvo que “Gilberto es un futbolista en proyección, es un futbolista en formación”, remarcando que en esta etapa necesita jugar 45 partidos al año, un rodaje constante que difícilmente obtendría al emigrar de forma prematura a una plantilla estelar.

Un momento profesional soñado

El señalamiento coincide con el destacado momento deportivo de Mora en el fútbol mexicano. Dirigido por Sebastián Abreu en Tijuana, el mediocampista portó la camiseta 10 de la Selección Mexicana absoluta bajo las órdenes del técnico Rafael Márquez y marcó el gol del empate frente a Colombia, consolidando su irrupción pública a pocos días de cumplir 18 años el próximo 14 de octubre.

A su corta edad, el juvenil ostenta múltiples récords históricos en el balompié nacional. Mora se convirtió en el anotador más joven en la historia de la Liga MX al marcar con 15 años y 308 días. Asimismo, su anotación con el combinado tricolor a los 17 años, 11 meses y 12 días superó una marca de 96 años vigente desde 1930 a nombre de Manuel Rosas.

Ante este escenario, visores internacionales siguen de cerca su progresión. Reportes señalan que clubes como el Real Madrid y el FC Barcelona monitorean su evolución, mientras su representante, Rafaela Pimenta, analiza opciones en el mercado europeo para concretar un posible traspaso una vez que alcance la mayoría de edad y la reglamentación internacional permita su fichaje definitivo.