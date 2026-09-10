Liga MX: Tigres amarra la contratación de Guillermo Memote Martínez desde Pumas

El Club Tigres UANL concretó de manera oficial el fichaje del delantero centro mexicano Guillermo "Memote" Martínez, procedente de los Pumas de la UNAM. La transferencia se cerró de forma dramática sobre el límite del mercado de pases interno de la Liga MX, asegurando un movimiento estratégico de alto impacto mediático y deportivo para la disputa del Torneo Apertura 2026.

Las complejas negociaciones entre la directiva regiomontana y la cúpula universitaria concluyeron tras intensas gestiones contrarreloj en las últimas horas del periodo reglamentario. El equipo con sede en San Nicolás de los Garza aceleró los trámites administrativos ante la liga para registrar al atacante antes del vencimiento del plazo establecido, evitando cualquier contratiempo legal que pusiera en riesgo su incorporación definitiva.

Refuerzo de lujo para los 'Felinos'

A través de sus plataformas digitales oficiales, la institución auriazul le dio la bienvenida al experimentado ariete, resaltando su trayectoria profesional, su olfato goleador y sus participaciones con la Selección Mexicana. La dirigencia confía en que el futbolista aporte contundencia e intensidad en el frente de ataque para disputar de manera firme los primeros lugares del certamen.

Esta operación no se dio de forma aislada, pues la alta plana de Tigres anunció simultáneamente la llegada del atacante uruguayo Emiliano Gómez, procedente del Puebla. La doble adquisición refleja una ambiciosa estrategia de reestructuración financiera y deportiva diseñada por la institución con el firme objetivo de conformar un plantel altamente competitivo dentro del balompié mexicano.

Busca revolucionar a los de Vucetich

Dentro del esquema del cuerpo técnico, Martínez llega para convertirse en la referencia de área y potenciar el volumen ofensivo generado por las bandas mediante la creatividad de elementos como Diego Lainez. Su fortaleza en el juego aéreo brindará variantes tácticas indispensables para resolver encuentros de alta exigencia en la fase regular del campeonato.

El artillero azteca se reportará en las instalaciones del Estadio Universitario para someterse a las pruebas médicas de rigor e integrarse de lleno a los entrenamientos del primer equipo. La afición auriazul aguarda con entusiasmo el próximo debut del delantero, sobre quien recae la responsabilidad de encabezar las aspiraciones de campeonato del conjunto felino.