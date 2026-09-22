Liga MX: Tigres firma su peor actuación histórica en torneos cortos desde el Clausura 2009

El Club Tigres UANL atraviesa la segunda peor actuación de su historia en torneos cortos dentro del actual Apertura 2026. Transcurridas nueve jornadas disputadas, el conjunto universitario se ubica en la posición 16 de la tabla general con apenas siete puntos de 27 posibles, producto de cosechar únicamente una victoria, cuatro empates y cuatro dolorosas derrotas en el certamen.

Esta escasa cosecha solo supera el desastre del Clausura 2009, certamen donde registraron apenas seis unidades en el mismo lapso. El punto de inflexión más crítico ocurrió tras la humillante caída 2-0 frente a FC Juárez, un rival que arrastraba ocho derrotas consecutivas y que dejó al descubierto la profunda fragilidad del cuadro regiomontano.

Un problema que no logra tener solución

En el plantel, la severa crisis responde a una convulsa transición de liderazgos y una abrumadora plaga de lesiones. La salida del histórico André-Pierre Gignac y la partida de Ángel Correa mermaron la contundencia ofensiva, panorama agravado por las bajas médicas de elementos clave como Marcelo Flores, Jesús Angulo, Marco Farfán y Francisco Reyes.

El banquillo ha reflejado esta constante inestabilidad. Tras la salida de Guido Pizarro de la dirección técnica a mitad del campeonato, el experimentado estratega Víctor Manuel Vucetich asumió el timón. Sin embargo, 'El Rey Midas' no ha logrado corregir las falencias en la portería, el volumen táctico ni la evidente falta de gol.

¿Podrán levantar el nivel?

A nivel directivo, la prematura eliminación en la Leagues Cup y diversas reestructuraciones administrativas incrementaron la tensión institucional. Versiones sobre posibles ajustes en la participación de Cemex y cambios en la alta cúpula evidencian un ambiente de incertidumbre que ha permeado directamente el ánimo del vestidor y la planificación deportiva.

Con ocho fechas por disputar, el panorama luce extremadamente complejo ante un exigente calendario que contempla cruces contra Toluca, Chivas, Cruz Azul y América. El conjunto felino requiere una reacción inmediata para evitar firmar el peor fracaso de su era moderna y quedar marginado de la liguilla.