Liga MX: Tigres rinde un tributo a su historia universitaria con un jersey retro de colección

En el marco de dos décadas de alianza estratégica entre la marca adidas y el Club Tigres UANL, la institución regiomontana oficializó este lunes 10 de agosto el lanzamiento de su nueva indumentaria de visitante para la temporada 2026/2027. La vestimenta adopta un concepto estético marcadamente retro que rinde tributo directo al legado histórico del equipo y a su esencia universitaria.

Buscan apelar a la historia del club

El diseño presenta un tono azul marino profundo como base cromática, acompañado por una franja horizontal central en amarillo auriazul. En medio de esta banda destaca la leyenda emblemática “TIGRES”, envuelta por un patrón de líneas horizontales. Esta estructura visual busca equilibrar la tradición estética de la indumentaria histórica con acabados contemporáneos dirigidos al coleccionismo deportivo actual.

Entre las particularidades de la prenda destaca la incorporación del clásico logotipo del Trifolio de adidas. Asimismo, la camiseta prescinde del escudo habitual para colocar una versión minimalista compuesta únicamente por la legendaria letra “U”, enfatizando el orgullo institucional y el vínculo arraigado con la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Una pieza de identidad deportiva

Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de Club Tigres, declaró que la indumentaria representa un viaje a los orígenes de la institución. El directivo remarcó que portar la inicial universitaria en el pecho rinde homenaje directo a su alma máter y a la afición que ha acompañado dos décadas de trayectoria junto a la firma alemana.

La pieza comercial se encuentra disponible a partir de este día a través de las plataformas digitales del fabricante y en los puntos de venta oficiales. Esta versión de visita complementa la equipación estelar revelada previamente, consolidando la colección conmemorativa orientada a la presente campaña en la Liga MX.

Con esta propuesta de diseño, la escuadra felina refuerza su presencia en la cultura deportiva contemporánea mediante la revalorización de su patrimonio visual. La indumentaria busca conectar la tradición del equipo con las tendencias actuales del mercado textil, apelando al sentimiento de pertenencia de sus seguidores.