Liga MX: Toluca asegura la permanencia del brasileño Helinho con contrato extendido a 2029

El Deportivo Toluca hizo oficial la extensión de contrato del atacante brasileño Hélio Júnio Nunes de Castro, conocido deportivamente como Helinho, comprometiendo su estancia con la institución mexiquense hasta el año 2029. Con este movimiento, la directiva escarlata pone fin a semanas de especulación en el mercado internacional, asegurando la permanencia de uno de los talentos sudamericanos más codiciados del balompié nacional.

La decisión estratégica responde a la necesidad de blindar un activo histórico. Tras desembolsar 15 millones de dólares al Red Bull Bragantino por su traspaso, la compra más costosa en las memorias del club, Toluca impidió su salida ante ofertas formales del extranjero, destacando el interés concreto del CSKA de Moscú. El propio futbolista optó por respaldar el proyecto técnico encabezado por Antonio Mohamed, priorizando el crecimiento competitivo sobre la oferta europea.

Un elemento esencial en el esquema de Mohamed

Esta renovación garantiza estabilidad estructural al ataque choricero hacia el mediano y largo plazo. Retener al extremo de 26 años le permite al cuerpo técnico consolidar un bloque ofensivo dinámico y predecible solo en su efectividad, asegurando regularidad en la disputa por los títulos de la Liga MX durante los próximos años de competencia.

El respaldo institucional descansa en un rendimiento cuantitativo incontestable. A pesar de requerir un periodo inicial de adaptación al fútbol mexicano, el paulista registra 71 partidos oficiales vistiendo la camiseta roja. En ese lapso ha generado 30 participaciones directas de gol, repartidas en 18 anotaciones individuales y 12 asistencias, cifras que lo posicionan entre los futbolistas más influyentes del circuito.

Con miras al próximo campeonato

En el plano táctico, la determinación de Helinho radica en su capacidad para desequilibrar en el mano a mano y manejar ambos perfiles con solvencia. Su potente golpeo de media distancia y la visión para filtrar balones en el último tercio desarman esquemas defensivos replegados, volviéndolo una pieza indispensable en momentos de alta exigencia competitiva.

De esta manera, la firma hasta 2029 consolida un profundo vínculo de arraigo identitario entre el atacante sudamericano, la afición reunida en el Estadio Nemesio Diez y la alta plana mayor escarlata. Al sellar este acuerdo, el Deportivo Toluca envía un mensaje claro de poderío financiero y ambición deportiva, reafirmándose como un candidato natural al campeonato en el balompié nacional.