Con demasiado sufrimiento, porque así se viven los duelos de Liguilla, el Toluca empató (2-2) con el Atlas en el juego de vuelta de los cuartos de final y se instaló en las semifinales, gracias al marcador global (4-2). La ventaja que obtuvo en la ida determinó su clasificación.

Con el impulso de querer despedir al Turco Mohamed como se merece, los Diablos Rojos superaron su primera prueba en la Liguilla y siguen con vida en la búsqueda de un nuevo título,

Desde los primeros, la intensidad se presentó en el estadio Jalisco, pero también la polémica apareció.

En una de las primeras acciones en las áreas, Diego Barbosa se barrió para evitar el gol de Kevin Zenón, quien cayó por un supuesto contacto.

El árbitro central, Jesús López, se apoyó en el VAR para señalar la pena máxima a favor de lo Zorros.

Con mucha frialdad, el capitán rojinegro, Aldo Rocha, ejecutó el disparo y venció (16') a Luis García. Los Diablos Rojos estaban en aprietos.

Antes de que terminara la primera mitad, el equipo de Hernán Crespo no desaprovechó su envión anímico y consiguió la anotación que les daba la clasificación a las semifinales.

En una gran jugada colectiva, Elías Montiel le puso medio gol a Kevin Zenón, quien superó con una gran definición al portero escarlata. El argentino empató el marcador global en el momento más oportuno.

Sin embargo, el Toluca no se quedó con los brazos cruzados y buscó recuperar la ventaja.

Aunque la tarea no era nada sencilla, los choriceros lo consiguieron, gracias a que se lanzaron al frente.

Alexis Vega comenzó a dar señalas de que quería marcar diferencia en la eliminatoria. Hasta que lo logró.

En la recta final, la controversia volvió a presentarse en la Perla Tapatía. De nueva cuenta, el silbante, tras revisar el VAR señaló un penalti para los visitantes.

Sin pensarlo, Alexis Vega tomó el balón y no falló. Con una genial definición, el extremo mexicano superó a Camilo Vargas (76') y devolvió la ilusión a la nación escarlata.

En el minuto 95, Helinho solamente redondeó la clasificación del conjunto mexiquense con un estupendo golazo. Marcó su tercera diana en la eliminatoria.

El Toluca sufrió de más, pero resolvió el partido y eliminó al Atlas con la ayuda de sus dos futbolistas más talentosos.

Los Diablos Rojos están de regreso en las semifinales y siguen soñando con despedir al Turco Mohamed con un campeonato.