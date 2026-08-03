Liga MX: Toluca sufrirá las bajas de Paulinho y Nico Castro en el inicio de la Leagues Cup

El esquema de Toluca sufrirá una reestructuración forzada de cara al arranque de la Leagues Cup debido a la ausencia confirmada de dos piezas fundamentales en su alineación estelar. Tanto Paulinho como Nicolás Castro quedaron marginados de la convocatoria inicial para afrontar el torneo continental, obligando a modificar de raíz la planificación de la escuadra escarlata.

¿Por qué no estarán disponibles?

En el caso concreto del atacante portugués, las complicaciones emanan de una inoportuna dolencia física sufrida durante el cierre de la pretemporada que le impidió sumar minutos oficiales. Pese a los trabajos de reacondicionamiento realizados en las instalaciones del club, el proceso de rehabilitación no aceleró los tiempos previstos, descartando de forma definitiva su traslado a territorio estadounidense.

Por su parte, el mediocampista argentino arrastra un desgastante historial de sobrecarga muscular que mermó su regularidad futbolística durante los últimos meses. La acumulación de esfuerzo e intensidad derivó en un problema recurrente, imponiendo una pausa obligatoria para evitar un cuadro de mayor gravedad que condicione su participación en el resto del semestre futbolístico.

Prefieren no arriesgar a sus jugadores

Ante esta coyuntura, Antonio Mohamed fue contundente sobre la postura institucional: no acelerarán los procesos de recuperación bajo ninguna circunstancia. El cuerpo técnico precisó que ambos elementos requerirán al menos tres semanas de trabajo diferenciado, priorizando la salud integral del plantel por encima de cualquier urgencia de resultados en el certamen internacional.

Llegan motivados, pero no deben confiarse

El conjunto mexiquense llega a este compromiso tras conseguir un triunfo de tres goles por uno sobre Necaxa en el certamen local, un resultado que brinda tranquilidad en el vestidor. Sin embargo, perder de manera simultánea al referente en ofensiva y al orquestador del juego plantea un reto complejo para sostener la dinámica colectiva.

Frente a este panorama, la escuadra deberá recurrir al fondo de armario y ajustar sus variantes tácticas con la gente disponible en la banca. La meta del grupo radica en competir con firmeza en la justa norteamericana sin comprometer la plenitud física de sus figuras principales para lo que resta del año.