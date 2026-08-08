Liga MX: 'una liga de desarrollo', Mikel Arriola habla sobre el ascenso y descenso

Para la temporada 2026-27, el reglamento de competencia de la Liga MX estableció la desaparición de este mecanismo, situación que ha provocado inconformidad principalmente entre los clubes que participan en la Liga de Expansión MX y que mantienen aspiraciones de llegar a la Primera División.

En medio de las dudas sobre el rumbo que tendrá la segunda categoría del futbol nacional, Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), habló sobre el papel que tendrá la Liga de Expansión, a la que calificó como una competencia importante para el desarrollo de jugadores.

¿Qué dijo Mikel Arriola sobre el ascenso y descenso?

Arriola fue cuestionado sobre el tema después del triunfo de la Selección Mexicana Sub-23 en el Campeonato de la Concacaf . Al hablar de la Liga de Expansión, el directivo explicó que la postura de los dirigentes del futbol mexicano es considerarla principalmente como una plataforma para la formación y crecimiento de futbolistas.

“Nosotros consideramos esa liga como una liga de desarrollo muy importante”, señaló Arriola, quien agregó que actualmente existen futbolistas Sub-23 y dos equipos filiales dentro de la categoría.

El dirigente también adelantó que se pretende continuar invirtiendo en la competencia y promover la participación de instituciones provenientes de la Liga Premier.

Sus declaraciones llegan en un momento en el que la eliminación del ascenso y descenso para la campaña 2026-27 mantiene abierta la discusión sobre las posibilidades deportivas que tendrán los clubes de categorías inferiores.

La formación de futbolistas, uno de sus argumentos

Además de referirse directamente a la Liga de Expansión, Mikel Arriola destacó el trabajo realizado en las fuerzas básicas de los equipos mexicanos .

De acuerdo con el comisionado, la estructura actual permite contar con una cantidad importante de jugadores nacionales que atraviesan diferentes etapas de formación antes de llegar al máximo circuito.

Arriola explicó que los clubes cuentan con cinco divisiones distintas de fuerzas básicas, además de la Liga MX Femenil y otras dos categorías dentro de su estructura.

¿Regresará el ascenso y descenso a la Liga MX?

Las declaraciones de Arriola no establecen una fecha para el eventual regreso del ascenso y descenso ni anuncian una modificación al sistema establecido para la temporada 2026-27 .

Por ahora, el mensaje se concentra en mantener a la Liga de Expansión como una competencia orientada al desarrollo y continuar fortaleciendo la formación de futbolistas.

Mientras la Liga de Expansión continúa funcionando como el segundo nivel del futbol mexicano, la postura expresada por Arriola apunta a priorizar su papel formativo, en una temporada en la que el ascenso y descenso quedó fuera del reglamento de competencia de la Liga MX.