Liga MX: Universidad mexicana anuncia que Gil Mora será su estudiante, ¿de cuál se trata?

Gilberto Mora continúa dando pasos importantes dentro y fuera de las canchas, el joven futbolista de los Xolos de Tijuana, considerado una de las principales promesas del futbol mexicano, comenzará una nueva etapa en su formación luego de que una universidad mexicana anunciara oficialmente su incorporación como estudiante.

Con apenas 17 años, Mora buscará combinar su carrera como futbolista profesional con los estudios universitarios, después de haber concluido recientemente la preparatoria y de tener actividad tanto con Tijuana como con la Selección Mexicana.

¿En qué universidad estudiará Gilberto Mora?

La institución que le abrió las puertas al futbolista es la Universidad Anáhuac, que mediante sus redes sociales le dio la bienvenida a su comunidad estudiantil este miércoles 12 de agosto.

De acuerdo con la información difundida, Mora estará ligado al campus Mérida, en Yucatán, una ubicación que se encuentra a miles de kilómetros de Tijuana, ciudad en la que actualmente desarrolla su carrera profesional con los Xolos.

Esta distancia no significaría que el jugador tenga que abandonar Baja California o alejarse de su equipo, pues los reportes apuntan a que cursará sus estudios en modalidad en línea, permitiéndole cumplir con sus entrenamientos, concentraciones y partidos mientras avanza en su preparación académica.

¿Qué carrera estudiará Gilberto Mora?

El seleccionado mexicano se incorporará a la licenciatura en Administración de Empresas, una carrera que podrá desarrollar de manera paralela a su actividad en la Liga MX.

La noticia llega poco después de que Mora concluyera sus estudios de preparatoria. Ahora, el jugador dará el salto a la educación superior justo cuando también atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de su joven carrera.

Gil Mora busca combinar la Liga MX y sus estudios

El reto será particularmente exigente para Mora debido al calendario de un futbolista profesional. Actualmente forma parte de los Xolos de Tijuana y viene de sumar actividad durante la Leagues Cup 2026, además de continuar siendo uno de los nombres mexicanos con mayor proyección internacional.

De esta manera, Gilberto Mora intentará mantener dos caminos de manera simultánea, consolidarse como una de las nuevas figuras de la Liga MX y la Selección Mexicana, y avanzar en una licenciatura que le permita contar con preparación profesional más allá de las canchas.