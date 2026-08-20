Liga MX: 'Voy a volver para darle un título a Chivas': Armando González ya emigra a Grecia

Armando ‘Hormiga’ González dejó México rumbo a Grecia con una despedida que mezcló gratitud, ambición y una promesa que resonó fuerte entre la afición rojiblanca: “voy a volver para darle un título a Chivas”. El delantero de 23 años fue visto en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde convivió con seguidores, firmó autógrafos y reiteró que su salida no significa un adiós definitivo al club que lo formó.

La transferencia al Olympiacos, valuada entre 12 y 13 millones de dólares según distintos reportes, marca uno de los movimientos más relevantes del Guadalajara en los últimos años. Chivas conservará un porcentaje de sus derechos pensando en una futura venta, mientras el club griego apuesta por su proyección internacional.

En sus declaraciones, González insistió en que el dinero no fue el factor decisivo. El atacante priorizó el proyecto deportivo del Olympiacos, su presencia constante en competencias europeas y la oportunidad de mostrarse en una vitrina internacional. Su padre reforzó esta versión al señalar que en Grecia “lo verán más” y tendrá una exposición que en México difícilmente alcanzaría.

Un nuevo destino en la carrera de la 'Hormiga'

La despedida en el aeropuerto también dejó ver el peso emocional de su salida. González agradeció a Amaury Vergara, al cuerpo técnico y a todos los empleados del club, subrayando que Chivas le abrió las puertas del futbol profesional y lo acompañó en su consolidación como uno de los delanteros mexicanos con mayor proyección tras el Mundial 2026.

El contexto deportivo añade tensión: voces como la de Ricardo Ferretti cuestionaron la decisión de vender a su mejor delantero en un momento en que el Guadalajara busca reconstruir un plantel competitivo. Para el Tuca, la operación beneficia económicamente al club, pero debilita su ataque en plena búsqueda del título.

Aun así, González dejó claro que su historia con Chivas no está cerrada. Confía en triunfar en Europa, regresar al Rebaño y cumplir la promesa que lanzó antes de abordar el avión: volver para ser campeón con Chivas.