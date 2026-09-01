Liga MX: ¿Willer Ditta deja Cruz Azul por River Plate? Esto es lo que se sabe del fichaje

El mercado de pases se ha sacudido tras trascender el interés de River Plate por Willer Ditta, pilar defensivo de Cruz Azul. La dirigencia del conjunto argentino inició sondeos formales para conocer las condiciones del zaguero colombiano de 29 años, buscando apuntalar su zaga. Sin embargo, las intenciones desde Buenos Aires han chocado rápidamente con las exigencias económicas fijadas en La Noria.

Reportes de la prensa especializada señalan diferencias considerables en la negociación. Mientras trascendió que la oferta inicial del cuadro bonaerense merodea los 6 millones de dólares, la cúpula cementera exige un mínimo de 9 millones para negociar. Pese a que el valor de mercado del jugador ronda 5.5 millones de euros en Transfermarkt, Cruz Azul cotiza a su referente muy por encima de dicho parámetro.

La Máquina Celeste pide más dinero

La postura de la directiva mexicana se respalda en el firme blindaje contractual del futbolista nacido en La Jagua de Ibirico. Ditta mantiene contrato vigente con la institución azul hasta el 30 de junio de 2028 y posee una cláusula de rescisión que supera los 12 millones de dólares. Ante esto, la entidad de La Noria no contempla negociar por una cantidad inferior a la estipulada.

En lo deportivo, desprenderse del central sudamericano afectaría seriamente el esquema de Joel Huiqui. El defensor se ha afianzado como titular indiscutible y pieza angular tras conquistar la Concacaf Champions Cup 2025, el Clausura 2026 y el Campeón de Campeones. Con el Apertura 2026 en curso y la mirada puesta en la Copa Intercontinental, el cuerpo técnico lo considera indispensable.

¿Volverá a tierras argentinas?

El interés millonario responde al conocimiento previo sobre Ditta en Argentina, donde brilló con Newell's Old Boys antes de fichar por la escuadra mexicana en 2023. Su solvencia física, contundencia en la marca y buena salida de balón encajan en las necesidades del cuadro bonaerense, que recientemente volteó a la Liga MX para incorporar al atacante Ángel Correa desde Tigres.

Con el mercado de fichajes entrando en su fase decisiva, la viabilidad de la operación resulta compleja. A menos que la directiva de River Plate decida elevar drásticamente su propuesta o abonar la rescisión, Willer Ditta mantendrá su lugar en Cruz Azul, cerrando por ahora la puerta a un retorno inmediato al balompié argentino.