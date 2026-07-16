Liga MX: Xolos consigue una sólida victoria de 3-1 a Tigres sin Gil Mora

Los Xolos de Tijuana comenzaron con el pie derecho su participación en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, luego de imponerse 3-1 sobre Tigres en el Estadio Caliente, pese a no contar con Gilberto Mora, una de sus principales figuras.

El conjunto fronterizo encontró la manera de superar a una escuadra regiomontana que terminó jugando con 10 futbolistas desde el cierre de la primera mitad . Aunque los felinos consiguieron empatar momentáneamente durante el complemento, la presión de los locales terminó inclinando el encuentro y permitió que los dirigidos por Sebastián Abreu sumaran sus primeros tres puntos.

Árciga abre el marcador en la frontera

Ramiro Árciga recibió el balón dentro del área y definió con un disparo cruzado de primera intención, imposible de detener para Nahuel Guzmán. La anotación premió a unos Xolos que encontraron espacios mediante transiciones rápidas y aprovecharon las dudas defensivas de los visitantes.

El panorama se complicó para Tigres antes de llegar al descanso. Rodrigo Aguirre protagonizó un reclamo durante una acción polémica y se cubrió la boca mientras se dirigía a uno de los involucrados.

El árbitro acudió al VAR para revisar la acción y posteriormente mostró la tarjeta roja al delantero uruguayo, quien se convirtió en uno de los primeros expulsados del Apertura 2026. De esta manera, el cuadro regiomontano tuvo que afrontar toda la segunda mitad con un futbolista menos.

Pese a la desventaja numérica, Tigres reaccionó al minuto 56. Ozziel Herrera aprovechó una jugada a balón parado y remató de cabeza dentro del área chica para colocar el empate 1-1, devolviéndole momentáneamente la esperanza a los dirigidos por Guido Pizarro.

Xolos aprovecha la superioridad numérica

Después del empate, Tijuana retomó el control del encuentro y adelantó líneas para buscar el segundo tanto . Sebastián Abreu realizó modificaciones ofensivas y mandó al terreno de juego a jugadores como Emanuel Reynoso, Alan Vega y Mourad El Ghezouani, con la intención de aprovechar el desgaste del rival.

La presión de los fronterizos encontró recompensa durante la recta final. Una infracción dentro del área le permitió a Xolos recuperar la ventaja mediante un cobro desde el punto penal, cuando Tigres ya sufría para contener los ataques del conjunto local.

Tijuana defendió la casa

Con los felinos adelantados en busca del empate, Tijuana volvió a encontrar espacios y marcó la tercera anotación en la agonía, colocando el 3-1 definitivo y asegurando la victoria en su presentación dentro del Apertura 2026.

Uno de los aspectos más destacados del encuentro fue la ausencia de Gilberto Mora. Sebastián Abreu decidió no convocar al juvenil, quien recibió un periodo de descanso después de varias semanas de alta exigencia física y emocional con la Selección Mexicana durante el Mundial de 2026.