Liga Premier: ¿Durango tendrá un nuevo equipo de futbol profesional? Esto es lo que sabemos

El futbol profesional en Durango podría ampliar su presencia durante la temporada 2026-2027, luego de que surgiera información relacionada con la incorporación de un nuevo proyecto que representaría a la entidad dentro de la estructura de la Liga Premier.

Actualmente, Alacranes de Durango es el principal representante del estado dentro del futbol profesional mexicano, luego de conseguir su regreso a la Liga de Expansión MX para la presente campaña. Sin embargo, una nueva institución aparece en el panorama, aunque su sede estaría fuera de la capital duranguense.

¿Hay un nuevo equipo en Durango?

Se trata de Internacional Laguna FC, equipo que participará durante la temporada 2026-2027 dentro de la Liga Premier Serie B y que tendrá como sede la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

De esta manera, el estado contará con representación profesional desde dos de sus principales zonas urbanas: Alacranes desde la capital duranguense e Internacional Laguna FC desde Gómez Palacio.

El nuevo conjunto disputará sus encuentros como local en territorio gomezpalatino y aparece registrado dentro de la Serie B de Liga Premier , categoría en la que enfrentará a diferentes instituciones del futbol mexicano durante los próximos meses.

¿En qué categoría jugará Internacional Laguna FC?

Internacional Laguna FC no competirá en la misma división que Alacranes de Durango. Mientras el equipo de la capital participa en la Liga de Expansión MX, la nueva escuadra lagunera tendrá actividad dentro de la Liga Premier Serie B.

Dentro de su competencia aparecen equipos como Atlético Hidalgo, Celaya Premier, Cruz Azul Lagunas, Deportivo Ayense, Gorilas de Juanacatlán, Huracanes Izcalli, Héroes de Zaci, Irapuato II y Racing de Veracruz.

La actividad de la temporada 2026-2027 comenzó durante los últimos días de agosto y contempla partidos de ida y vuelta a lo largo de los próximos meses, por lo que Internacional Laguna buscará comenzar a construir su propia identidad deportiva y generar arraigo entre los aficionados de Gómez Palacio y otros municipios cercanos.

Durango amplía su presencia en el futbol profesional

La incorporación de Internacional Laguna FC representa una nueva oportunidad para que futbolistas de Durango y de la Comarca Lagunera tengan una vitrina dentro de una competencia profesional.

Además, su aparición permitirá que el estado cuente con dos proyectos ubicados en distintas categorías del futbol mexicano, algo que podría ampliar las opciones para jóvenes jugadores que buscan continuar con su desarrollo dentro de instituciones profesionales.