Liga Premier: Internacional Laguna busca reaccionar ante Cruz Azul Lagunas

Internacional Laguna volverá a casa este sábado 31 de octubre para enfrentar a Cruz Azul Lagunas en actividad de la Jornada 6 de la Liga Premier Serie B.

El encuentro se disputará en la Unidad Deportiva Francisco Gómez Palacio, donde el conjunto lagunero intentará recomponer el camino después de una complicada salida y recuperar terreno dentro de un torneo en el que todavía busca mayor regularidad.

Laguna busca dejar atrás una dura derrota

El equipo de Gómez Palacio llega después de sufrir su resultado más duro de la campaña, al caer 10-0 frente a Racing de Veracruz II en un partido correspondiente a la Jornada 1 que había quedado pendiente.

Antes de ese tropiezo, Internacional Laguna había empatado 1-1 ante Irapuato II, perdido 2-3 frente a Celaya Premier y vencido 3-1 a Atlético Hidalgo , por lo que el duelo de este fin de semana representa una oportunidad para cortar una racha irregular y volver a sumar frente a su afición.

Cruz Azul Lagunas llega con mayor estabilidad

Cruz Azul Lagunas, por su parte, llegará después de perder 0-1 ante Racing de Veracruz II en su presentación más reciente.

La escuadra celeste había mostrado mejores resultados en semanas anteriores, con triunfos consecutivos por 2-1 y una victoria 1-0 en el arranque de la temporada, por lo que se presenta como un rival que ha competido con mayor estabilidad durante las primeras fechas del campeonato.

El principal reto

Para Internacional Laguna, el partido aparece como una prueba importante tanto en lo anímico como en lo futbolístico. Después de recibir diez anotaciones en Veracruz, el principal reto será recuperar solidez defensiva sin perder la capacidad ofensiva que ya mostró en encuentros como el triunfo sobre Atlético Hidalgo o la cerrada derrota frente a Celaya. Volver a sumar también le permitiría evitar que la distancia con los equipos de la parte media de la clasificación comience a crecer en este tramo de la temporada.

El duelo frente a Cruz Azul Lagunas será además una oportunidad para que Internacional Laguna vuelva a hacerse fuerte en “El Establo” cuando ruede el balón a las 16:00 horas, tiempo local., escenario donde disputa sus compromisos como local desde su incorporación al futbol profesional.