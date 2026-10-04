Deportes

Liga Premier

Liga Premier: Internacional Laguna cae ante Celaya II en duelo apretado

El conjunto de Gómez Palacio intentó recuperar la ventaja pero el tiempo no fue suficiente.

FOTO: Instagram | @internacionallaguna

FOTO: Instagram | @internacionallaguna

EMILIO BARRIENTOS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Internacional Laguna no pudo aprovechar la localía y terminó cayendo por marcador de 2-3 ante Celaya II, en actividad de la Jornada 4 de la Liga Premier Serie B, en un encuentro que se mantuvo cerrado durante buena parte del trámite y que terminó inclinándose del lado visitante durante la segunda mitad.

El conjunto lagunero buscaba darle continuidad al triunfo conseguido en su anterior presentación ante Atlético Hidalgo, sin embargo, enfrente se encontró con un Celaya II que llegó en buen momento y que logró mantener su condición de invicto dentro del arranque del campeonato.

Partido parejo durante la primera mitad

Internacional Laguna salió con la intención de competir de tú a tú frente a uno de los equipos que mejor había comenzado el torneo.

La primera mitad reflejó esa paridad en el terreno de juego, pues ambos conjuntos consiguieron hacerse presentes en el marcador y se fueron al descanso con un empate 1-1, dejando completamente abierto el encuentro para el complemento.

Los laguneros intentaron aprovechar su condición de local y mantenerse cerca en el marcador, pero Celaya II logró encontrar mayores espacios durante la segunda parte y terminó marcando la diferencia.


El duelo terminó convirtiéndose en uno de los más movidos de la jornada, con cinco anotaciones entre ambos equipos y una definición que mantuvo en competencia a Internacional Laguna hasta el final.


Celaya II inclinó el encuentro en el complemento


Durante la segunda mitad, el conjunto visitante logró añadir dos anotaciones más a su cuenta, mientras que Internacional Laguna respondió con otro tanto para mantener vivas sus posibilidades.


Pese al esfuerzo del cuadro lagunero, Celaya II logró conservar la ventaja hasta el silbatazo final y se quedó con la victoria por 3-2.


Internacional Laguna sigue en la temporada


Con el resultado, Internacional Laguna se mantiene con tres unidades, producto de una victoria y dos derrotas, con diferencia de goles de -1.


El siguiente compromiso para Internacional Laguna está programado para el 17 de octubre, cuando visite a Irapuato II, uno de los equipos que también se encuentra en la zona alta de la clasificación.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Liga Premier Internacional Laguna Celaya II Laguna, Internacional, Celaya, logró

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas