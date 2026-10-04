Liga Premier: Internacional Laguna cae ante Celaya II en duelo apretado

FOTO: Instagram | @internacionallaguna
Internacional Laguna no pudo aprovechar la localía y terminó cayendo por marcador de 2-3 ante Celaya II, en actividad de la Jornada 4 de la Liga Premier Serie B, en un encuentro que se mantuvo cerrado durante buena parte del trámite y que terminó inclinándose del lado visitante durante la segunda mitad.
El conjunto lagunero buscaba darle continuidad al triunfo conseguido en su anterior presentación ante Atlético Hidalgo, sin embargo, enfrente se encontró con un Celaya II que llegó en buen momento y que logró mantener su condición de invicto dentro del arranque del campeonato.
Partido parejo durante la primera mitad
Internacional Laguna salió con la intención de competir de tú a tú frente a uno de los equipos que mejor había comenzado el torneo.
La primera mitad reflejó esa paridad en el terreno de juego, pues ambos conjuntos consiguieron hacerse presentes en el marcador y se fueron al descanso con un empate 1-1, dejando completamente abierto el encuentro para el complemento.
Los laguneros intentaron aprovechar su condición de local y mantenerse cerca en el marcador, pero Celaya II logró encontrar mayores espacios durante la segunda parte y terminó marcando la diferencia.
El duelo terminó convirtiéndose en uno de los más movidos de la jornada, con cinco anotaciones entre ambos equipos y una definición que mantuvo en competencia a Internacional Laguna hasta el final.
Celaya II inclinó el encuentro en el complemento
Durante la segunda mitad, el conjunto visitante logró añadir dos anotaciones más a su cuenta, mientras que Internacional Laguna respondió con otro tanto para mantener vivas sus posibilidades.
Pese al esfuerzo del cuadro lagunero, Celaya II logró conservar la ventaja hasta el silbatazo final y se quedó con la victoria por 3-2.
Internacional Laguna sigue en la temporada
Con el resultado, Internacional Laguna se mantiene con tres unidades, producto de una victoria y dos derrotas, con diferencia de goles de -1.
El siguiente compromiso para Internacional Laguna está programado para el 17 de octubre, cuando visite a Irapuato II, uno de los equipos que también se encuentra en la zona alta de la clasificación.