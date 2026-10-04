Liga Premier: Internacional Laguna cae ante Celaya II en duelo apretado

Internacional Laguna no pudo aprovechar la localía y terminó cayendo por marcador de 2-3 ante Celaya II, en actividad de la Jornada 4 de la Liga Premier Serie B, en un encuentro que se mantuvo cerrado durante buena parte del trámite y que terminó inclinándose del lado visitante durante la segunda mitad.

El conjunto lagunero buscaba darle continuidad al triunfo conseguido en su anterior presentación ante Atlético Hidalgo , sin embargo, enfrente se encontró con un Celaya II que llegó en buen momento y que logró mantener su condición de invicto dentro del arranque del campeonato.

Partido parejo durante la primera mitad

Internacional Laguna salió con la intención de competir de tú a tú frente a uno de los equipos que mejor había comenzado el torneo.

La primera mitad reflejó esa paridad en el terreno de juego, pues ambos conjuntos consiguieron hacerse presentes en el marcador y se fueron al descanso con un empate 1-1, dejando completamente abierto el encuentro para el complemento.

Los laguneros intentaron aprovechar su condición de local y mantenerse cerca en el marcador, pero Celaya II logró encontrar mayores espacios durante la segunda parte y terminó marcando la diferencia.

El duelo terminó convirtiéndose en uno de los más movidos de la jornada, con cinco anotaciones entre ambos equipos y una definición que mantuvo en competencia a Internacional Laguna hasta el final.

Celaya II inclinó el encuentro en el complemento

Durante la segunda mitad, el conjunto visitante logró añadir dos anotaciones más a su cuenta, mientras que Internacional Laguna respondió con otro tanto para mantener vivas sus posibilidades.

Pese al esfuerzo del cuadro lagunero, Celaya II logró conservar la ventaja hasta el silbatazo final y se quedó con la victoria por 3-2.

Internacional Laguna sigue en la temporada

Con el resultado, Internacional Laguna se mantiene con tres unidades, producto de una victoria y dos derrotas, con diferencia de goles de -1.

El siguiente compromiso para Internacional Laguna está programado para el 17 de octubre, cuando visite a Irapuato II, uno de los equipos que también se encuentra en la zona alta de la clasificación.