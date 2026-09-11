Liga Premier: Internacional Laguna está listo para su debut y presenta plantel para la temporada

Internacional Laguna FC tiene todo preparado para comenzar oficialmente su historia dentro del futbol profesional. El nuevo conjunto de Gómez Palacio se presentará este sábado 12 de septiembre en la Liga Premier Serie B, cuando reciba a Héroes de Zaci FC en un encuentro que marcará el arranque de su participación durante la temporada 2026-2027.

El compromiso correspondiente a la Jornada 2 comenzará a las 16:00 horas en la Unidad Deportiva Francisco Gómez Palacio , escenario que el club ha denominado “El Establo” y que funcionará como su casa durante la campaña.

Presentan al plantel de Internacional Laguna

A unas horas de su primer compromiso, Internacional Laguna dio a conocer oficialmente a los 23 futbolistas que integrarán su plantilla, destacando una combinación de jugadores originarios de la Comarca Lagunera, otras regiones del país y distintas ciudades de Estados Unidos.

La portería estará conformada por: Javier Arturo Baidón Carrillo, César Habib García Delafuente y Jesús Eduardo Castañeda Rodríguez. En defensa aparecen: Carlos Daniel Ayón Ayala, Yahir Alejandro Pérez Lemus, Jairo Axel Ávalos, Pedro Ezequiel Muñoz Sida, Germán López de Miguel, Juan Rafael Gandarilla Delgado, Jesús Antonio Contreras Lozano, Axel Yahir Villanueva Salas y David Martínez Gallegos.

Para el mediocampo fueron registrados: Gerardo Villagómez Contreras, Yahir López Sánchez, Manuel de Jesús Calderón Moreno y Jake Leandro Byng, mientras que el ataque estará integrado por: Juan Pablo Ríos Rodríguez, Fernando Álvarez Pérez, Alonso Roblez Velazquez, Amadeaus Andre Montoya Flores, Israel Raúl Sida Macías, Alexander Eli Flores Quiñonez y Omar Alexander Muro Ortiz.

Sangre americana en Laguna

Uno de los aspectos que sobresale en el plantel es la diversidad de procedencias. Hay jugadores originarios de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón, pero también futbolistas provenientes de ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Phoenix, Chicago, Sacramento, Albuquerque, etc .

El primer examen llegará frente a Héroes de Zaci, rival con el que Internacional Laguna comenzará un calendario en el que posteriormente tendrá que medirse con clubes como Irapuato, Cruz Azul Lagunas, Gorilas, Atlético Hidalgo, Deportivo Ayense, Huracanes Izcalli y Racing de Veracruz.

Así, después de varias semanas dedicadas a conformar el proyecto, presentar a su cuerpo técnico y completar la plantilla, Internacional Laguna finalmente llevará su propuesta al terreno de juego este sábado, en el que será el primer capítulo competitivo del nuevo representante profesional de Gómez Palacio.