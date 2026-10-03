Lina no sabe nada de su hijo Rafa desde marzo, presuntamente acudió a una oferta de trabajo
Desde el 4 de marzo de 2026, Lina Hernández no sabe nada de su hijo. La última ubicación del menor, de 15 años, fue registrada en Mazatlán, a donde aparentemente acudió tras recibir una oferta de trabajo. Ahora, su madre ha emprendido su búsqueda junto con otras madres buscadoras.
La desaparición fue reportada ante las autoridades y, aunque hasta el momento la investigación no ha avanzado, a Lina le da tranquilidad saber que su hijo no se encuentra en el Servicio Médico Forense (Semefo).
“Me ha ayudado saber que, por ejemplo, no está en hospitales, no está en Semefo, gracias a Dios, en detenidos tampoco”, expresó Lina.
Apuntó que realizó una videollamada con su hijo días después de que salió de su hogar y, aunque dice que se veía un poco asustado, no presentaba golpes. Esa fue la última vez que lo vio y habló con él.
“Me pidió perdón y después me dijo que les hiciera saber a los jóvenes que no se dejaran llevar por ofertas de trabajo falsas, porque no era verdad lo que les ofrecían”.
OFERTA DE TRABAJO
Lina supo que su hijo se había ido por una oferta de trabajo hasta después de que se fue. Ella cree que tomó la decisión con la intención de ayudarla ante la situación económica, pero no sabía que tenía planeado irse.
“Yo siento que mi hijo, si se fue por trabajo, fue por querer ayudarme. Como le comento, soy madre soltera. Pienso que fue por ese lado, pero igual, pues no tenía, siento yo, la necesidad de haberse ido”.
En cada búsqueda que ha realizado junto con otras integrantes del Colectivo Buscando Emilios, dice que lleva la esperanza de encontrar a Rafael en la calle, verlo o recibir información de alguien que lo haya visto y pueda confirmar que está bien.
Lo que Lina desea es ver a su hijo y que regrese a casa, pues tiene dos hermanos que también están tristes porque lo extrañan.
“Todos estamos esperando el regreso de nuestro Rafita”, expresó.
El llamado que hace a la sociedad y a otras madres es que hablen con sus hijos y generen confianza para que puedan expresar cómo se sienten y qué necesitan, porque cualquier cosa puede pasar en un instante.