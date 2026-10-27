Lindolfo Delgado se baja de la cartelera de Canelo vs Mbili por temor al conflicto en Arabia Saudita

La cartelera que encabezarán Saúl 'Canelo' Álvarez y Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad sufrió una baja de peso. El mexicano Lindolfo Delgado decidió retirarse de la función en la que disputaría el campeonato mundial superligero vacante de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) frente al canadiense Arthur Biyarslanov, debido a las preocupaciones derivadas del conflicto que afecta actualmente a Medio Oriente.

La decisión fue confirmada por su entrenador, Robert García, quien explicó a BoxingScene que tanto él como su equipo consideraron demasiado elevado el riesgo de viajar a Arabia Saudita en las condiciones actuales. El combate estaba programado como parte de la función que tendrá lugar en el Kingdom Arena de Riad y representaba la primera oportunidad mundialista para el púgil originario de Linares, Nuevo León.

Fue tajante en su decisión

“Ya no estamos en esa cartelera”, declaró García, quien reveló que recibió información de una persona ya instalada en Arabia Saudita que reportó alertas frecuentes por posibles misiles. El entrenador señaló que ese contexto fue suficiente para replantear la participación de Delgado, al considerar que no existían garantías suficientes para realizar el viaje con tranquilidad.

A las preocupaciones de seguridad se sumaron problemas logísticos. García afirmó que su equipo no había recibido detalles definitivos sobre los vuelos y que el itinerario contemplaba trayectos adicionales por carretera. De acuerdo con su versión, llegarían apenas unos días antes de la pelea, dejando muy poco margen para adaptarse al cambio de horario y completar el corte de peso.

Una de las bajas más significativas de la cartelera

“¿Quién hace eso para una pelea de campeonato mundial?”, cuestionó el entrenador, quien calificó como irresponsable exponer a su boxeador bajo esas circunstancias. También sostuvo que la decisión no obedeció únicamente al escenario regional, sino al conjunto de factores que complicaban la preparación para un combate de máxima importancia.

Delgado, invicto con récord profesional de 24 victorias y 16 nocauts, llegaba como uno de los principales contendientes al cetro vacante. Mientras tanto, Biyarslanov ya se encuentra en Riad y permanece a la espera de una resolución sobre su situación. Pese a este contratiempo, la pelea estelar entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli continúa programada para celebrarse el próximo sábado en la capital saudí.