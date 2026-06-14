Lineamientos de transmisiones del Mundial 2026 generaron temor en Corredor Constitución

Los nuevos lineamientos para las transmisiones de los partidos de la Copa Mundial 2026 generaron confusión y temor entre empresarios del corredor Constitución, quienes optaron por evitar publicidad y no tuvieron los resultados esperados.

“Esperábamos un gran repunte, pero pues desgraciadamente la mala información, ya fuera de los empresarios, nos hizo entrar en una controversia de no dar publicidad, de acatarnos a diferentes medidas que nos sorprendieron a todos”, indicó Alma Santillán, presidenta del Corredor Constitución.

Y es que, había temor a una multa, por las confusiones respecto a las transmisiones. “Pues el temor a ser multados, a estar en ciertas transmisiones autorizadas que realmente no eran los lineamientos adecuados. Esa mala información que nos llegó después, fue lo que nos bajó a todos. Los empresarios de Corredor Constitución hacemos un gran esfuerzo por cumplir todo lo que sea legal y pues esto nos sacó de control”.

Por lo que dijo, hubo ventas muy inferiores a las esperadas. “Un 90 por ciento menos; el inicio fue muy bajo pero nos seguimos preparando. Es el inicio y viene toda la jornada deportiva y viéndolo como una gran oportunidad, estamos hablando del evento deportivo más importante del planeta. Entonces, como tal lo debemos de ver y nosotros como empresarios seguimos preparándonos e invitando a la ciudadanía a que vengan a convivir y a ver estos partidos tan importantes en el Corredor Constitución”.

Expuso que solamente un 20 por ciento registró una afluencia considerable en el inicio del torneo, por lo que se esperan mejores resultados en las siguientes jornadas.

“Habrá más transmisiones, habrá más publicidad, pero siempre nos quedamos con esa expectativa del temor, con esa expectativa de que aunque cumplas con los lineamientos, como es algo nuevo que nunca había pasado en ningún Mundial, nos quedamos con ese miedo”.

Por ello, pidió a la ciudadanía privilegiar los establecimientos locales para que la economía se fortalezca.