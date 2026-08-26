'Lineamientos, una salvajada más': Francisco Martín Moreno cuestiona propuesta sobre audiencias

De visita en Durango a invitación de Coparmex, el escritor Francisco Martín Moreno, consideró “una salvajada” la forma en la que se propusieron los lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias y refirió que en las dictaduras lo menos que se quiere es libertad de expresión.

Asimismo, comentó que a falta de Estado de Derecho, los empresarios temen que les quiten la concesión porque ya no hay tribunales imparciales, que sí se tienen en otros países para poder recurrir en caso de alguna arbitrariedad.

Dijo que afortunadamente hubo inconformidad ciudadana por lo que se prevén modificaciones.

Además, fue cuestionado sobre el problema del crimen organizado y refirió que cuando los norteamericanos dijeron que los narcotráficantes eran terroristas, le pareció exagerado, pero ya van más de 500 mil muertos por el fentanilo en Estados Unidos, una cifra superior a las 300 mil muertes de Hiroshima y Nagasaki.

Agregó que Estados Unidos se dio cuenta que no nada más son los narcotraficantes, sino también políticos involucrados. Y advirtió que, después del retiro de visas, podría venir un segundo momento como el que pasó con Maduro, por lo que hay miedo justificado entre quienes están involucrados.

Adicionalmente, habló sobre el caso Rocha Moya y consideró que por primera vez se ejerció el poder presidencial porque ya no está protegido por las autoridades mexicanas.

Finalmente, opinó que en las próximas elecciones se debiera quitar la mayoría calificada a Morena, aunque reconoció que hacen falta figuras visibles en la oposición. “No es que roben como en la época del PRI (...) el fraude fiscal del huachicol vale 600 mil millones de pesos, cifras que en la historia de la delincuencia política mexicana nunca existió”, citó.