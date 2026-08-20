¿Líneas telefónicas no registradas se perderán?, esto responde la CRT

Ante la suspensión temporal de varias líneas pertenecientes a usuarios que no realizaron el registro de su número en la fecha establecida del primer vencimiento el pasado 15 de agosto, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aclara que sucederá con dichos números.

¿Se perderán las líneas que no fueron registradas?

La CRT informó que las personas con líneas que terminan en 0 y que no realizaron su vinculación dentro del plazo establecido no han perdido su línea ni ha sido cancelada.

Para recuperarla, se presentan dos alternativas para realizar el proceso: desde el celular, ingresando a la plataforma de su compañía telefónica, o de manera presencial.

El trámite se puede realizar aun si la línea ya está suspendida o sin saldo, ya que la navegación en estos sitios no consume datos.

Otra manera de hacerlo es acudir de forma presencial a cualquier Centro de Atención a Clientes de la empresa telefónica a la que corresponde, y no importa la terminación que tenga la línea para realizar la vinculación.

Para realizar el proceso, de cualquier forma, se requiere presentar una identificación oficial vigente y la CURP. Además, no se almacenan datos biométricos.

¿Hasta cuándo es el plazo de registro en números con terminación en 1?

El calendario de vinculación continúa de manera escalonada. Para el próximo 31 de agosto corresponde a las líneas con terminación en 1.

No obstante, las personas con cualquier otra terminación pueden vincular su línea desde ahora para evitar interrupciones en el servicio o filas de último momento.

La suspensión se aplicará de manera gradual durante las 72 horas posteriores a la fecha establecida para cada terminación.