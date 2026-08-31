Lionel Messi confirma su adiós definitivo a la Selección Argentina: 'Ya no tengo más para dar'

Este lunes 31 de agosto de 2026, Lionel Messi hizo oficial su retiro definitivo de la Selección Argentina a través de un emotivo comunicado difundido en redes sociales. El astro rosarino de 39 años puso fin a su emblemática trayectoria de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste, una determinación madurada tras el cierre de la Copa Mundial 2026, donde el conjunto nacional finalizó como subcampeón.

En su escrito, el capitán reveló que redactó su despedida el 21 de julio, exactamente dos días después de disputar la gran final mundialista ante España. Sin embargo, acontecimientos familiares aceleraron la difusión de la noticia este último día del mes: “Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, explicó Messi, haciendo alusión al difícil trance personal que reafirmó su decisión de cerrar esta histórica etapa.

Sobre los motivos del retiro, el diez argumentó un agotamiento total en el alto rendimiento y la necesidad biológica de dar un paso al costado. Con profunda sinceridad, sentenció: “Queda poco y se van cerrando etapas, y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar”. Su frase sintetiza el desgaste físico y mental tras entregarlo todo.

Foto: EFE

La leyenda dice adiós al balompié

Más allá del cansancio acumulado, Messi enfatizó que el notable crecimiento de los talentos jóvenes influyó de forma determinante en su salida: “Vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, afirmó el capitán, reconociendo que el equipo cuenta con el recambio generacional necesario para encarar los próximos compromisos sin depender de su presencia, garantizando así una transición justa para la nómina nacional.

En el tramo más íntimo de su declaración, el atacante expresó gratitud hacia su familia, compañeros y cuerpo técnico por el apoyo constante: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes”, expresó el rosarino, destacando que se despide en paz tras haber transformado los años de sequía en la era más laureada del fútbol argentino.

El emotivo comunicado difundido este 31 de agosto concluyó con una proclama de gratitud que conmovió de inmediato al deporte global: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”. Con estas palabras, el legendario diez despide una era dorada inolvidable con la albiceleste, dejando un legado indestructible que perdurará por siempre en las futuras generaciones de su país.