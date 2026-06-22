Lista de los 9 autos más robados en México en este 2026: Nissan Versa encabeza el reporte

Según un reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, existen modelos de autos en México con más cifras de robo, acto que se refleja en las pólizas de seguro del país; te mencionaremos cuáles son.

En el último reporte que realizó el AMIS, este delito registró un incremento en la estabilidad comparada con años anteriores, reflejando más de 63,300 unidades robadas en un ciclo. El robo se concentra en autos de alta circulación urbana, unidades de trabajo pesado y motocicletas; como consecuencia de este delito, se incrementa la venta ilegal de autopartes y mercancía.

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Los autos más robados del país

Nissan Versa:

Se encuentra en el primer lugar con más robos a nivel nacional de la AMIS, con 2,506 unidades robadas; su alta presencia en movilidad y taxis, automáticamente se convierte en un blanco prioritario de los delincuentes, con un 67.5% de incidentes en asaltos directos o uso de violencia contra conductores.

Kenworth:

Este modelo de tractocamión ocupa el segundo lugar con 2,137 unidades robadas; se convierte en principal objetivo en carreteras federales. Los crímenes principales que se ejecutan son el robo de mercancía en tránsito; las zonas donde se concentra más el robo son Baja California, Puebla y Estado de México.

Nissan NP300:

Esta camioneta ocupa el puesto número tres, con un total de 1,967 unidades robadas; pese a su 30% a la baja, continúa siendo uno de los vehículos de trabajo más afectados.

Chevrolet Aveo:

Este vehículo se posiciona en el cuarto lugar, con un registro de 1,519 piezas sustraídas. La principal causa de robo es el sistema de apertura y su alta rotación de piezas; se estima que el 65.7% de las carpetas de investigación corresponden a robo con violencia.

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Italika 250:

Este medio de transporte llega al quinto lugar con 1,406 piezas robadas, mostrando incrementos anuales sostenidos en el país; el 77.5% de los despojos de estas motos involucraron coacción física.

Volkswagen Vento:

Llegando al sexto, podemos encontrar a este vehículo, acumulando 903 casos de robo en México, con altos índices de agresividad, donde el 74.1% de los actos de robo manifestaron uso de armas y violencia física, manteniéndose en un objetivo recurrente.

Nissan Frontier:

Esta camioneta mediana se posiciona en el séptimo lugar, registrando 846 robadas; el principal objetivo de robo es integrarlas a actos delictivos en zonas rurales. El 58.5% de los robos indican que sucedieron de forma violenta.

Toyota Hilux:

La pick-up se encuentra en octavo lugar con un total de 772 unidades robadas y con un 86% de robos perpetrados con violencia extrema. El principal motivo de robo de este vehículo es la alta resistencia mecánica; las pólizas de seguro de este modelo han sufrido ajustes en el deducible por este indicador.

Kia Rio:

Este modelo se posiciona en noveno y último lugar con 628 unidades sustraídas, principalmente en zonas metropolitanas como CDMX y Jalisco, donde el 74.2% de los robos fueron a mano armada. Debido a la alta disponibilidad de componentes estéticos, acelera su desmantelamiento en talleres clandestinos.