Listos alumnos de nuevo ingreso a la FAEO para iniciar su semestre

La Facultad de Enfermería y Obstetricia (FAEO), llevó a cabo el Curso de Inducción para Alumnos de Nuevo Ingreso del Ciclo "B" 2026, con el objetivo de facilitar su integración académica.

Durante esta jornada de bienvenida, los alumnos fueron acompañados por sus padres de familia, quienes recibieron información relevante sobre la vida universitaria y el proceso formativo que emprenden sus hijos, fortaleciendo así el vínculo entre la institución y las familias desde el inicio de esta nueva etapa académica.

Durante esta actividad se proporcionó a los estudiantes de nuevo ingreso información académica y administrativa que les permitirá adaptarse e integrarse a la Facultad, fortaleciendo su sentido de pertenencia, identidad y compromiso con la institución y con la sociedad.

Como parte de la jornada, los alumnos conocieron la filosofía e historia institucional, los servicios administrativos, reglamentos, código de ética y de la facultad.

También se les dio a conocer los programas y servicios de apoyo para el aprendizaje, tutorías, psicopedagogía, protocolo para la prevención y atención de la violencia de género, Universidad Saludable, vinculación y movilidad, servicios escolares, seguro facultativo y proceso de inscripción.

Asimismo, recibieron orientación sobre áreas básicas y becas, servicio social, biblioteca, formación integral, grupos representativos deportivos y culturales de la facultad, simulador de inglés, sociedad de alumnos y realizaron un recorrido por las instalaciones.