Llaman a aprovechar las vacaciones para identificar señales de problemas de salud mental

Las vacaciones pueden ser una oportunidad para que las familias presten mayor atención a la salud mental de niñas, niños, adolescentes y adultos, así como a posibles situaciones de violencia dentro del hogar, señaló la diputada local Gabriela Vázquez Chacón.

La legisladora destacó la importancia de aprovechar el cambio en las rutinas para observar el comportamiento de los menores, fortalecer la comunicación y, en caso necesario, identificar señales que requieran atención o canalización. Citó datos según los cuales uno de cada siete adolescentes enfrenta algún tipo de trastorno de salud mental, mientras que en México alrededor de 19 por ciento de la población presenta ansiedad severa, 31 por ciento ansiedad moderada y 15 por ciento depresión; en el caso de las mujeres, este último indicador se acerca a 20 por ciento.

Vázquez Chacón señaló que el cuidado de la salud mental también debe incluir a los adultos, por lo que recomendó aprovechar el periodo vacacional para reducir el tiempo frente a pantallas, conversar y realizar actividades que permitan fortalecer los vínculos familiares.

Añadió que una mayor convivencia en casa puede coincidir con un aumento de situaciones de violencia familiar, por lo que llamó a quienes enfrenten algún tipo de violencia a solicitar atención de las autoridades competentes.