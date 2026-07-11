Llaman a dar certidumbre económica ante posibles cambios al T-MEC

La posibilidad de que Estados Unidos impulse revisiones más estrictas al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) plantea un escenario que exige fortalecer el diálogo institucional y generar condiciones de certidumbre para la economía.

El diputado local Alejandro Mojica Narváez, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, advirtió que la incertidumbre sobre el principal acuerdo comercial del país puede repercutir en las decisiones de inversión, el empleo y la actividad productiva, por lo que consideró necesario privilegiar la estabilidad y las reglas claras. Indicó que el tratado representa una herramienta clave para sectores como la industria exportadora, el transporte y la generación de empleo.

El legislador sostuvo que, ante este contexto, el Congreso estatal debe contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la construcción de un marco jurídico que favorezca la competitividad y la llegada de nuevas inversiones.

Por lo que agregó que Durango cuenta con condiciones para aprovechar las oportunidades de desarrollo, siempre que se mantenga un entorno de confianza para la actividad económica.