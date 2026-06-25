Llaman a duranguenses a registrarse a las Pensiones para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar 

El coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega, llamó a las y los duranguenses que cumplen con los requisitos, registrarse para ser beneficiario de la Pensión de Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar.

El entrevistado señaló que desde el pasado 22 de junio y hasta el próximo al 28 de junio, se estarán llevando los registros en los módulos de atención de la Delegación de Bienestar en Durango.

“ Que nadie se quede fuera de los programas, hay que aprovechar este periodo de incorporación a los programas impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, todas las personas adultas mayores de 65 años y a las mujeres de 60 a 64 años que aún no forman parte de estos programas a que acudan a registrarse”, señaló Iván Gurrola.

El Edil capitalino señaló que las personas interesadas deberán presentar:

● Acta de nacimiento.

● Identificación oficial vigente.

● CURP.

● Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

● Número telefónico de contacto.

Recordó además que la atención en los módulos se brinda en un horario de 09:00 am a 16:00 horas y recomendó a la ciudadanía consultar con anticipación la ubicación del módulo que les corresponde para realizar su registro de manera ágil.

Finalmente, Iván Gurrola reiteró que los Programas para el Bienestar son derechos sociales que buscan garantizar una vida más digna para las personas adultas mayores y fortalecer la autonomía económica de las mujeres mexicanas.