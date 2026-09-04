Llaman a la prevención ante casos de VIH y sífilis en el municipio de Durango

En el municipio de Durango se registran, en este 2026, 146 casos detectados de VIH en la plataforma de la Secretaría de Salud, mientras que de sífilis son 117 casos,109 adquiridos y nueve congénitos, por lo que llaman a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención para evitar la propagación de estas infecciones.

El llamado a la sociedad en general es a utilizar adecuadamente el preservativo como principal barrera de protección para evitar las infecciones de transmisión sexual, y embarazos no deseados, además de acudir oportunamente a realizarse pruebas de detección, precisó Juan Carlos Montoya Garay, director de Salud Pública Municipal.

El funcionario comentó que actualmente los casos se están presentando en la población en general, con un promedio de edad de entre 18 y 39 años, principalmente personas que cursan educación media superior, y no necesariamente en personas trabajadoras sexuales o quienes recurren a este servicio.

Tanto en el caso del VIH como de la sífilis es necesario llevar un tratamiento adecuado, pues si no se atienden a tiempo y de la manera correcta, pueden desembocar en complicaciones graves e incluso en la muerte, apuntó.

Tratamiento y detección

Dijo que durante este año se han realizado de manera extraordinaria muchas pruebas de detección, una cantidad mayor a la que periódicamente se había realizado anteriormente.

“Por comentarles, en el caso de 2024-2025 se realizaron cerca de 4 mil o 7 mil, y ahora, en coordinación con el municipio y con la Secretaría de Salud, se han realizado más de 10 mil pruebas”. Agregó: “Hemos estado realizando durante todo el año pruebas de detección rápida para el tema de detección oportuna, con pruebas cien por ciento realizadas por el municipio y también en coordinación con el Estado para hacer la mayor cantidad de pruebas y tamizajes que nos den la certeza de que estamos haciendo una búsqueda intencionada de estos casos”.

Primero es necesario realizarse una prueba de detección para, en caso de obtener un resultado positivo, ofrecer el tratamiento correspondiente. Mientras las personas no sepan que tienen la enfermedad, pueden estar en riesgo de que se complique su estado de salud.

“En el caso de que se encuentre algún resultado positivo, lo que se realiza posteriormente a una prueba rápida es una prueba confirmatoria, a través de una prueba más específica, y canalizarle para su tratamiento. El tratamiento, a través de la coordinación con el Estado, está totalmente garantizado para los dos casos, como es el caso del VIH y el caso de la sífilis”.

El tratamiento es importante para conservar la salud de la persona portadora, pero también ayuda a evitar cadenas de transmisión hacia otras personas, puntualizó.