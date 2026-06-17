Llaman a no tirar basura para evitar alcantarillas tapadas y encharcamientos en Durango

Durante la temporada de lluvias, para evitar encharcamientos en ciertas zonas ya identificadas de la ciudad de Durango, las autoridades aseguran que se realizarán operativos de limpieza en las alcantarillas; sin embargo, piden a la ciudadanía no tirar basura.

El subdirector de Aseo Urbano, José Jorge Ozuna Ramírez, explicó que, debido a las lluvias que se han registrado en Durango, se implementó un operativo en puntos problemáticos, como la zona del Hospital de Salud Mental.

Indicó que los trabajos se enfocarán en evitar que las alcantarillas se tapen, aunque reiteró el llamado a la ciudadanía para no arrojar basura, aunque se trate de un simple papel.

“Sé que muchas veces tenemos nuestro vehículo, comemos algo y la tendencia es tirarlo por la ventanilla. Pedirles que no lo hagan, pedirles que mantengan el papel dentro de su carro y que, cuando tengan la posibilidad, lo depositen en un cesto de basura”, explicó.

La basura que más se encuentra durante las labores de limpieza en las alcantarillas son residuos de PET, principalmente envases de refresco.

Diariamente, en toda la ciudad se recolectan entre 550 y 700 toneladas de basura, considerando tanto lo que recogen los camiones recolectores como los trabajos de limpieza urbana. Durante los periodos vacacionales, la cifra puede alcanzar hasta las 700 toneladas.

Tan solo en el Centro Histórico se retiran hasta 16 toneladas diarias de basura; durante los periodos vacacionales, la cantidad puede incrementarse hasta 18 toneladas.