Ante la próxima temporada invernal y las bajas temperaturas que ya se registran en Durango, se activarán operativos para prevenir incidentes en la ciudad y en la zona rural, como incendios e intoxicaciones por monóxido de carbono debido al uso de anafres.

Como parte de estos operativos, los albergues del DIF Municipal se encuentran habilitados para brindar un lugar seguro para quedarse. Además, se realizan recorridos para proteger a las personas en situación vulnerable y resguardarlas del frío. Asimismo, las autoridades piden acatar las recomendaciones de Protección Civil.

La regidora Gloria Arreola Gamboa recordó que la temporada invernal también representa un periodo de mayor riesgo de incendios.

“Recordemos que, al ser temporada invernal, también es una temporada alta de incendios, precisamente porque los zacatales están secos y también hace frío y aire”, señaló.

Explicó que es una época de mucho trabajo para el Cuerpo de Bomberos, tanto en la atención de emergencias como en las labores de prevención.

Arreola Gamboa destacó que desde el hogar se deben tomar ciertas medidas de precaución, como evitar colocar materiales inflamables cerca de fuentes de calor para prevenir incendios, además de evitar el uso de pirotecnia.

Recordó que durante estas fechas usualmente se utilizan productos con pólvora para las festividades, pero que, por seguridad, se deben evitar.

Aunado a los operativos, comentó que se iniciará una colecta de ropa invernal para entregarla a las familias en situación vulnerable.