Llaman a refugiarse en albergues del DIF por las lluvias en Durango

Ante el pronóstico de que las lluvias continuarán en la capital de Durango, se hace un llamado a la población en situación de vulnerabilidad para que acuda a resguardarse en alguno de los albergues del DIF Municipal, donde además se les brinda alimentación.

El personal del DIF reforzará los recorridos por la ciudad, principalmente en las zonas donde se tiene identificada la presencia de personas en situación de calle o de vulnerabilidad, con el objetivo de ofrecerles un lugar seguro para dormir y alimentos calientes.

Aunque algunas personas cuentan con un espacio donde pasar la noche, se trata de viviendas con condiciones precarias, por lo que también pueden acudir a un albergue, ya sea el ubicado en el fraccionamiento Acereros o el de Dolores del Río y calle Gómez Palacio, para prevenir riesgos para las familias.

Los recorridos que realiza el personal del DIF son principalmente nocturnos, con el fin de localizar a las personas que requieran un lugar seguro para resguardarse. Además, se les ofrece el traslado gratuito a cualquiera de los albergues habilitados.

Durante estas brigadas también se entregan alimentos y bebidas al momento, como parte del apoyo inmediato a quienes permanecen en la vía pública, brindándoles un trato cercano y humanitario.

Aunque estas acciones se realizan de manera permanente, el DIF informó que se intensifican durante la temporada de lluvias, en la época invernal, cuando se registran temperaturas extremas, y en los periodos vacacionales.

El objetivo es fortalecer la asistencia social y proteger a la población más vulnerable mediante acciones preventivas que permitan reducir los riesgos derivados de las condiciones climáticas.