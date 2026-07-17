Llaman a respetar los reglamentos de los juegos mecánicos de la Feria Durango 2026

Con el arranque de la Feria Nacional Durango 2026, una de las principales atracciones para las familias son los juegos mecánicos, por lo que las autoridades hicieron un llamado a respetar los reglamentos de cada atracción.

Elementos de Protección Civil e inspectores solicitaron a los operadores mantener a la vista las reglas de operación de cada juego, contar con un extintor visible y de fácil acceso, así como respetar los límites de edad, estatura y las condiciones físicas establecidas para los usuarios.

Lo más importante que se solicitó a los operadores fue mantenerse atentos a cualquier situación que pudiera presentarse , con el fin de atender oportunamente cualquier emergencia, sobre todo para la seguridad de los usuarios.

Previo al inicio de la Feria, el área de Inspección de Protección Civil Municipal realizó una revisión de cada juego mecánico instalado en el recinto.

El personal verificó que cada atracción contara con un dictamen y un reporte técnico para conocer el estado de sus sistemas de operación, la calidad de sus componentes, las bitácoras de mantenimiento y el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para su funcionamiento.

Asimismo, supervisaron que cada operador desempeñe sus funciones con responsabilidad y conozca los protocolos de seguridad.

Además de los aspectos técnicos y de las obligaciones que deben cumplir los operadores, las autoridades también hicieron un llamado a los padres de familia para contribuir con el autocuidado y la responsabilidad compartida, respetando las restricciones de cada juego.

La revisión previa tiene como objetivo reducir riesgos y privilegiar la seguridad de las y los asistentes.