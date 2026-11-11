Llaman a viajeros de Durango a cumplir con nuevo formulario sanitario para ingresar a Estados Unidos

La presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en Durango, Karina Morales, se refirió a las nuevas disposiciones implementadas desde el pasado 3 de noviembre para los viajeros con destino a Estados Unidos, destacando la obligatoriedad de un formulario de control sanitario.

“Realmente es algo nuevo para nosotros y no solo para los duranguenses, sino en general mexicanos y en general del mundo. Es una alerta que tenemos que es un formulario que hay que llenar cuando tengan próximos viajes a Estados Unidos en que no hemos estado de hace 21 días en República del Congo”. “Simplemente es una alerta sanitaria, la cual Estados Unidos está pidiendo, pero es muy importante que todos los pasajeros, todos los duranguenses que van a viajar a Estados Unidos tomen sus precauciones para llenar ese formulario, ya que sin él no van a poder aterrizar en los Estados Unidos. Y pues se les va a devolver, entonces sí hay que tener en cuenta, llenar el formulario”.

La dirigente de la AMAV explicó que este requisito es de carácter internacional y aplicará, por lo menos, hasta el 31 de marzo de 2027; y advirtió que la falta de este documento impedirá a los pasajeros abordar o aterrizar en territorio estadounidense, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones.