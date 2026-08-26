Llaman en Durango a eliminar trámites burocráticos innecesarios

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Durango hizo un llamado a los ayuntamientos del estado a cumplir con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y avanzar en la simplificación y digitalización de los procesos que deben realizar los comerciantes y empresarios.

El presidente de este organismo empresarial, Sergio Sánchez López, respaldó el llamado realizado a nivel nacional por el presidente de Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre, y destacó que la firma del Pacto Nacional por la Simplificación y Digitalización representa un avance, pero ahora corresponde a las autoridades municipales llevar estos cambios a la práctica.

La legislación contempla la homologación de trámites, requisitos y tiempos, con el objetivo de reducir cargas administrativas para las empresas y evitar que un mismo procedimiento implique requisitos distintos o duplicados dependiendo del municipio. A nivel nacional se busca homologar 300 trámites estatales y más de 100 municipales.

Sánchez López señaló que para el sector comercio esta transformación es particularmente importante, ya que cada trámite innecesario representa tiempo y dinero para los negocios , mientras que los procesos discrecionales pueden generar espacios para la corrupción. Por ello, Canaco Durango dará seguimiento al cumplimiento de las nuevas disposiciones, y llamó a los municipios a informar qué avances han realizado y qué acciones tienen pendientes.