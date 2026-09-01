Llaman en nuevo ciclo escolar a valorar procesos que no se resuelven desde la inmediatez

En el marco del inicio del ciclo escolar, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) que agrupa a los obispos del país, hizo referencia a lo dicho por el Papa León XIV sobre las nuevas tecnologías, que “han generado una cultura de la inmediatez y de la sobreestimulación que debilita el gusto por el esfuerzo y la capacidad reflexiva”, por lo que se exhortó a promover la valoración de los procesos que no se resuelven desde la inmediatez y a descubrir la belleza de cada ser.

Asimismo, llamó a propiciar que la escuela sea un entorno de paz, ante la violencia que se vive en la sociedad.

“La violencia dentro del ámbito familiar y fuera en el espacio comunitario es otro gran reto que los niños y adolescentes enfrentan hoy. Por tal motivo, educar en la capacidad de encuentro, de debate y diálogo, de respeto a la dignidad del prójimo y de solidaridad por los más débiles, son temas que no pueden quedar fuera de la agenda educativa. ¿Quién construirá la paz mañana, si no se les educa en su construcción hoy?”, se cuestionó a través de un comunicado.

Además, se estableció que la humanidad está atravesando por un momento complejo , “estamos viviendo una de las crisis antropológicas más profundas de la historia; y en México se percibe tal crisis en las aulas de manera multifacética: la ideología de género con la que pretenden confundir a los más pequeños, la exacerbación del individualismo y la promoción de prácticas en contra de la vida”.

Por lo que se enfatizó que todos los agentes de la educación, “sean padres de familia, maestros o servidores públicos” pueden asumir el nuevo ciclo escolar como una oportunidad para ayudar a “niños, adolescentes y jóvenes a enfrentar la vida con decisión y esperanza”.