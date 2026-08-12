Llega a Durango la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2026 y esto es lo que debes saber

Durango se convertirá desde este jueves en el punto de encuentro de la diversidad lingüística del país, al ser sede de la décima edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN) 2026, un espacio que reunirá actividades académicas, artísticas, culturales y comunitarias en torno a la riqueza de las lenguas originarias de México.

Bajo el lema “Ñiiñio’k nam jix o’ju’ gio nam bhaan jix maatɨ’. Voces de resistencia e identidad”, la feria se desarrollará del 13 al 16 de agosto en diversas espacios culturales de la capital duranguense, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032.

Organizada como una estrategia para promover el uso, la valoración y los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, la FLIN se ha consolidado desde 2017 como uno de los principales espacios nacionales para visibilizar proyectos, iniciativas comunitarias y expresiones artísticas que tienen a las lenguas indígenas como fuente de creación, innovación y conocimiento.

UNA DÉCADA DE VISIBILIZACIÓN

A lo largo de sus nueve ediciones anteriores, la feria ha abordado temas relacionados con el multilingüismo de México, las lenguas en riesgo de desaparición, el papel de las mujeres indígenas y la diversidad lingüística de distintas regiones del país.

En esta ocasión, la mirada estará puesta en la región etnolingüística Bajío-Pacífico, integrada por Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas, donde históricamente convergen lenguas como el náhuatl, cora, tepehuano del sur, otomí, chichimeco jonaz, wixárika, purépecha, mazahua y mayo.

La elección de Durango como sede tiene un significado especial. En el estado mantienen presencia histórica pueblos hablantes de O’dam/Au’dam (tepehuano del sur), Naayeri (cora) y Nawatlahtolli (náhuatl), lo que convierte al territorio en un espacio estratégico para reflexionar sobre la revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas.

CONFERENCIAS, TALLERES Y DIÁLOGOS

Durante cuatro días, la programación incluirá conferencias, mesas de diálogo, talleres, conversatorios, presentaciones de materiales, exhibición de productos y servicios culturales, recitales de poesía, actividades artísticas, exposiciones y una expoventa de artesanías.

Entre los temas que se abordarán destacan los derechos lingüísticos, la educación intercultural, la revitalización de las lenguas originarias, la cosmovisión de los pueblos indígenas y el papel de las comunidades en la preservación de su patrimonio cultural.

La agenda contempla además talleres para acercar al público a distintas lenguas indígenas, desde la enseñanza de saludos y vocabulario básico hasta ejercicios para documentar y difundir idiomas originarios.

LA MÚSICA ABRIRÁ LA CELEBRACIÓN

Las actividades inaugurales tendrán lugar mañana en el Teatro Victoria. La ceremonia de apertura está programada para las 11:00 horas y contará con la participación del intérprete duranguense Espiridión Rodríguez Salvador, hablante de O’dam/Au’dam.

Posteriormente se ofrecerá el concierto inaugural del pianista rarámuri Romeyno Gutiérrez, uno de los músicos indígenas más reconocidos del país. La jornada continuará con presentaciones de Los Meceños de San Pedro de Xícoras, agrupación dedicada a la música tradicional mexicanera; el trío otomí Inspiración Queretana y el grupo duranguense Los Mendoza Uubii Jix Abhar, exponente de la música tradicional O’dam/Au’dam.

CINCO SEDES Y ACTIVIDADES VIRTUALES

La FLIN 2026 se desarrollará de manera simultánea en distintos espacios de la ciudad. Las actividades tendrán como sedes principales el Teatro Victoria, el Museo Francisco Villa, la Casa de los Saberes Jurídicos, el Instituto de Bellas Artes de la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Cineteca Municipal de Durango.

A estos espacios se sumarán transmisiones y actividades virtuales que permitirán ampliar el alcance del encuentro y acercar sus contenidos a públicos de otras regiones del país.

EL CIERRE SERÁ A TRAVÉS DEL CINE

La décima edición concluirá el 16 de agosto con una muestra cinematográfica en la Cineteca Municipal, donde el cine se convertirá en una ventana para escuchar y conocer historias narradas desde diversas lenguas indígenas.

El programa incluirá cortometrajes, animaciones y documentales como “68 voces, 68 corazones: La creación del mundo”, “El entierro”, “La mujer de estrellas y montañas”, “Moises y la muerte”, “Ñuu Kanda. Pueblo en movimiento” y “Los hilos que nos tejen”, además de producciones provenientes de comunidades mapuche de Chile y ashaninka de Perú.

Con ello, la FLIN 2026 cerrará una edición que busca recordar que las lenguas indígenas no pertenecen al pasado, sino que continúan siendo vehículos vivos de memoria, identidad y creación artística.