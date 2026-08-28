Llega a Durango parte del elenco de 'En el camino', para Festival de Cine Mexicano

La película “En el camino”, del director David Pablos, será la encargada de inaugurar este viernes la IV Edición del Festival de Cine Mexicano “Dolores del Río”, que se desarrollará desde hoy hasta el domingo en la capital duranguense. La proyección está programada para las 21:00 horas en el Teatro Victoria, inmediatamente después de la alfombra roja que iniciará a las 20:00 horas con la presencia de invitados especiales, como el protagonista del filme.

La cinta llega a Durango en un momento destacado de su trayectoria, luego de ser seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para representar a México en la carrera rumbo a los Premios Óscar 2027.

UNA HISTORIA DE ENCUENTROS Y BÚSQUEDAS

Dirigida por David Pablos, realizador reconocido por trabajos como “Las elegidas” y “El baile de los 41”, la película narra la historia de Veneno, un joven errante que sobrevive en las carreteras del norte de México, donde conoce a Muñeco, un trailero solitario. Lo que inicia como un encuentro casual se transforma en una profunda relación marcada por la búsqueda de afecto, la soledad y los fantasmas del pasado.

La producción ha sido reconocida por su mirada sobre las masculinidades contemporáneas y por retratar un universo pocas veces explorado en el cine mexicano, consolidándose com o una de las propuestas más comentadas del último año.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL Y ELENCO EN DURANGO

Antes de llegar a la programación del festival duranguense, “En el camino” tuvo un destacado recorrido internacional. La cinta obtuvo el premio a Mejor Película de la sección Orizzonti y el Queer Lion Award en el Festival Internacional de Cine de Venecia , además de sumar otros reconocimientos en distintos certámenes, logros que impulsaron su selección como representante de México rumbo a los Premios Óscar.

Como parte de la ceremonia inaugural ya se encuentran en Durango destacadas figuras del cine, entre ellos Víctor Prieto, protagonista del filme, así como Juan Carlos Ayvar, Florencia Ríos y el cineasta Kyzza Terrazas, quienes participarán en las actividades de apertura del encuentro cinematográfico.

La alfombra roja se realizará hoy a las 20:00 horas en el Teatro Victoria, mientras que una hora después se llevará a cabo la proyección inaugural.