Llega a los cines ‘Coyote vs. Acme’

Después de una larga espera que parecía haber condenado la película al olvido, “Coyote vs. Acme” finalmente llegó a los cines para recuperar a uno de los personajes más queridos de “Looney Tunes”. El filme, dirigido por Dave Green, combina acción real y animación para llevar a Wile E. Coyote fuera de las clásicas persecuciones con el Correcaminos y colocarlo en una historia completamente distinta, pero con el mismo espíritu de humor absurdo que lo convirtió en un personaje inolvidable.

La historia parte de una premisa tan sencilla como divertida. Después de años de utilizar productos de la Corporación Acme que terminan fallando de las formas más desastrosas, Wile E. Coyote decide llevar a la compañía ante los tribunales.

Para hacerlo cuenta con la ayuda del abogado Kevin Avery, interpretado por Will Forte, quien encuentra en el caso una oportunidad para enfrentarse a una poderosa corporación. John Cena interpreta al abogado de Acme, mientras que Lana Condor también forma parte del elenco.

El resultado es una aventura que mezcla comedia física, momentos de acción y una historia de perseverancia, pero que también aprovecha la conocida relación del Coyote con los productos Acme para construir una historia sobre el enfrentamiento entre el individuo y una enorme compañía.

Incluso la propia película parece jugar con su accidentado camino hasta los cines, convirtiendo al personaje en una especie de símbolo del que siempre cae, vuelve a levantarse y continúa intentándolo.

CON PERSONAJES QUERIDOS

Uno de los principales atractivos para el público está en volver a encontrarse con personajes que forman parte de la memoria de varias generaciones. La película recupera a Wile E. Coyote y suma apariciones de otros integrantes del universo Looney Tunes, entre ellos Bugs Bunny, en una propuesta que busca aprovechar la nostalgia sin limitarse a repetir las viejas fórmulas.

La combinación de personajes animados con escenarios y actores reales recuerda a películas como “¿Quién engañó a Roger Rabbit?”, pero “Coyote vs. Acme” apuesta por una identidad propia.

Para quienes crecieron viendo al Coyote idear una y otra vez nuevos planes para atrapar al Correcaminos, la película representa además una oportunidad de reencontrarse con ese humor visual que no necesitaba demasiadas palabras para provocar una carcajada.

UNA PELÍCULA QUE SOBREVIVIÓ

La historia detrás de la película resulta casi tan insólita como la que ocurre en pantalla. Aunque estaba terminada y había obtenido buenos resultados en proyecciones de prueba, Warner Bros. decidió archivarla en 2023, una decisión que provocó fuertes críticas entre integrantes de la industria y seguidores de los personajes.

Después de la reacción pública, la cinta encontró una segunda oportunidad cuando Ketchup Entertainment adquirió sus derechos de distribución por alrededor de 50 millones de dólares. Finalmente, “Coyote vs. Acme” llegó a los cines, convirtiendo su propio recorrido en una historia de resistencia que guarda un curioso paralelismo con su protagonista, parecía destinada a desaparecer, pero consiguió ver la luz.