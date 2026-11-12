Llega a los cines 'Wild Horse Nine', un thriller de espías ambientado en Chile

El espionaje, las conspiraciones políticas, las amistades inesperadas y la cercanía de la muerte se mezclan en “Wild Horse Nine”, la nueva película del director Martin McDonagh, que ya llegó a las salas cinematográficas mexicanas.

Con John Malkovich y Sam Rockwell al frente del reparto, la producción apuesta por una combinación de suspenso, tragicomedia y crítica política, en una historia que viaja hasta Isla de Pascua, poco antes del golpe militar que cambió la historia de Chile en 1973.

La cinta representa el regreso de McDonagh, responsable de títulos como “En Brujas”, “Tres anuncios por un crimen” y “Los espíritus de la isla”, quien vuelve a explorar personajes moralmente complejos, diálogos mordaces y situaciones en las que la comedia y la tragedia conviven de manera inesperada. Esta vez, el cineasta coloca a dos agentes de la CIA en un escenario remoto del Pacífico, donde los secretos de su profesión comienzan a mezclarse con sus conflictos personales y los fantasmas de su pasado.

UNA MISIÓN SECRETA ENTRE LOS MOÁIS

La historia se sitúa poco antes del golpe de Estado chileno de 1973. Los agentes de la CIA Chris Carlisle, interpretado por John Malkovich, y Lee Chesterfield, a cargo de Sam Rockwell, reciben instrucciones de su superior, MJ (Steve Buscemi), para trasladarse desde Santiago hasta Isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui.

Sin embargo, el viaje está lejos de ser unas vacaciones convencionales. Chris es un veterano del espionaje que ha participado durante décadas en operaciones clandestinas, intervenciones políticas y asesinatos. Ahora, gravemente enfermo y consciente de que su tiempo se agota, comienza a cuestionar su trayectoria y desarrolla el deseo de escribir unas memorias en las que podría revelar secretos comprometedores de la agencia.

Lee, su compañero de larga trayectoria, tiene la encomienda de vigilarlo, pues las revelaciones de Chris representan un riesgo para los intereses de la CIA. Entre conversaciones incómodas, recuerdos y conspiraciones, la relación de ambos se transforma en el centro de una historia que también reflexiona sobre la amistad, la culpa y la posibilidad de encontrar redención.

La situación se complica cuando Chris establece una relación con dos estudiantes chilenas rebeldes, Mónica y Alicia, interpretadas por Mariana di Girolamo y Ailín Salas. Su cercanía con ellas abre nuevas perspectivas sobre el contexto político y amenaza con alterar los planes de los agentes.

UN REPARTO CON GRANDES NOMBRES

Uno de los atractivos de “Wild Horse Nine” es su elenco, encabezado por John Malkovich, actor de amplia trayectoria reconocido por películas como “El imperio del sol”, “De ratones y hombres”, “En la línea de fuego” y “Cómo ser John Malkovich”.

A su lado aparece Sam Rockwell, ganador del Oscar por “Tres anuncios por un crimen”, quien construye una relación de complicidad y tensión con el personaje de Malkovich. El reparto también incluye a Steve Buscemi, Parker Posey, Mariana di Girolamo y Ailín Salas, además de la participación de Tom Waits.

La dirección y el guion están a cargo de Martin McDonagh, quien vuelve a trabajar con una fórmula que le ha dado reconocimiento: personajes extravagantes, humor ácido y reflexiones sobre la naturaleza humana, incluso cuando sus protagonistas se encuentran en circunstancias moralmente cuestionables.

¿POR QUÉ VALE LA PENA VERLA?

La recepción crítica ha destacado especialmente la interpretación de Malkovich y la manera en que la película utiliza la tragicomedia para abordar temas como la mortalidad, la amistad y las consecuencias de la violencia política.

En una reseña publicada por The Daily Northwestern, el filme es analizado como una producción que recupera la tragicomedia y propone una reflexión sobre la muerte, sin renunciar a los momentos de humor. La relación entre los dos agentes funciona como el principal motor narrativo y permite que las conversaciones aparentemente cotidianas se conviertan en cuestionamientos sobre sus decisiones y responsabilidades.

Otras críticas también han puesto atención en la actuación de Malkovich. The Dartmouth destaca su capacidad para transitar entre la ironía, la vulnerabilidad y el arrepentimiento, mientras que Sam Rockwell aporta una interpretación más contenida que contrasta con la personalidad de su compañero.

La película no está construida como un thriller de acción convencional.

Con una duración aproximada de 118 minutos, “Wild Horse Nine”, distribuida en México bajo el título “Caballo Salvaje Nueve”, ofrece una combinación de actuaciones reconocidas, humor negro, paisajes extraordinarios y una historia que cuestiona qué sucede cuando una persona comienza a enfrentarse con las consecuencias de todo aquello que hizo durante su vida.