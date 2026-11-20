De acuerdo con el reporte climatológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el nuevo sistema frontal ingresará acompañado de una masa de aire frío, por lo que se pronostican rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en diferentes regiones de la entidad.

Además, se espera una reducción de las temperaturas, por lo que se recomienda tomar precauciones, principalmente en la zona serrana y en los municipios cercanos.

¿Cómo será el clima en Durango este 21 de noviembre?

Para este sábado se espera la llegada del octavo frente frío de la temporada, lo que provocará vientos y un descenso en las temperaturas máximas y mínimas en el estado de Durango.

Para la ciudad de Durango se pronostica un sábado mayormente nublado, con una temperatura de nueve grados centígrados por la mañana, una máxima de 24 por la tarde y 10 grados durante la noche.

También se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora después del mediodía, aunque no existen condiciones para el registro de precipitaciones.

Registro de temperaturas de este 20 de noviembre

En cuanto a las temperaturas registradas la mañana del viernes, el termómetro descendió hasta los 5.5 grados centígrados bajo cero en La Rosilla, municipio de Guanaceví; dos grados bajo cero en San Bernardo y 1.5 grados bajo cero en Navíos, en la zona serrana del municipio de Durango.

En Santiago Papasquiaro e Hidalgo se registraron cuatro grados centígrados; en Nuevo Ideal, seis; en El Salto, cabecera de Pueblo Nuevo, y Poanas, siete; en Vicente Guerrero e Indé, ocho; mientras que Lerdo, Canatlán, Guadalupe Victoria y la ciudad de Durango reportaron nueve grados.

En contraste, las temperaturas máximas mostraron una marcada diferencia entre regiones. Tamazula, en la zona de las Quebradas, alcanzó los 39 grados centígrados, mientras que Santiago Papasquiaro y Ocampo registraron 30; Poanas, 28; y San Bernardo, Canatlán y la ciudad de Durango, 27 grados. El resto de la entidad presentó temperaturas máximas inferiores.