Llegada de fuerzas especiales a Durango no tiene relación con elecciones en Coahuila: Senadora

Los operativos que están realizando en Durango los elementos de élite de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano han sorprendido por los decomisos y resultados obtenidos; sin embargo, también han originado algunas polémicas y debates entre la sociedad y actores políticos.

La senadora Margarita Valdez Martínez reconoció que la llegada de estas fuerzas militares al estado ha generado diversos comentarios, por lo que aseguró que es necesario hacer algunas aclaraciones, ya que responden a la necesidad de fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a la población.

Precisó que no se deben confundir las cosas, ya que la llegada de las fuerzas especiales no tiene relación con las elecciones que acaban de celebrarse en Coahuila.

“Ellos tienen su rumbo, ellos tienen sus temas, y Durango tiene los de Durango, y tenemos qué solucionarlos”, expresó. “En Durango ya estaban pasando cosas que nadie se atrevía a mencionar, que todo era entre rumores, y no tiene nada que ver con los resultados electorales de Coahuila”, puntualizó.

Sobre el tema de los operativos, dijo que se debe actuar con seriedad, por lo que no se responderá, por parte del gobierno, a ninguna grosería, frivolidad ni superficialidad en el manejo que se le da a este tema.

“Durango y sus habitantes merecen seriedad por parte de sus gobernantes, de sus representantes populares, y no hacer chistes de lo que no es gracioso”.

Valdez Martínez confirmó que las fuerzas militares llegaron a Durango y permanecerán una buena temporada , además de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, está pendiente de lo que sucede en el estado.