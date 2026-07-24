Llegan 900 militares más a Mazatlán para reforzar la seguridad tras la ola de violencia

Ante la reciente intensificación de la violencia en el municipio de Mazatlán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó a 900 nuevos elementos militares, sumando ya más de mil 500 efectivos en la zona.

Refuerzan la seguridad en Mazatlán​

El secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, confirmó el arribo de los militares tras la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz, señalando que las autoridades locales se encuentran trabajando en la logística para albergarlos y desplegarlos estratégicamente.

​"Estamos esperando que con este nuevo número podamos ya desplegar en todo el Municipio, para evitar más hechos (...) Es importante este reforzamiento que nos manda la presidenta de la República", destacó Ríos Pérez.

Además de los 900 elementos recién llegados, en días pasados habían arribado 409 y un grupo previo de 80 más.

​Investigan hechos violentos

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa se encuentra investigando los hechos violentos recientes, que dejaron cerca de nueve personas asesinadas y varias heridas. Entre los casos se indaga un ataque en El Habal y el homicidio de dos personas en Valles del Ejido.

El Ayuntamiento descartó que las autoridades estén rebasadas y aseguró que se está dando acompañamiento directo a las víctimas.

La crisis de seguridad en Sinaloa

​El envío de refuerzos de seguridad responde a la escalada violenta iniciada tras las pugnas entre facciones del crimen organizado en septiembre de 2024. Desde esa fecha hasta julio de 2026, la entidad registra cifras alarmantes: