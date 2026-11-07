Llegan a Durango menos remesas que en los últimos 3 años

El envío de remesas familiares a Durango registró una disminución de 1.3 por ciento durante los primeros nueve meses de 2026 en comparación con el flujo registrado en el mismo lapso del año pasado.

La cifra también contrasta con el comportamiento nacional, donde estos recursos aumentaron 2.1 por ciento en el mismo periodo, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico).

COMPORTAMIENTO

Entre enero y septiembre, la entidad recibió 960.5 millones de dólares (mdd), cantidad inferior a los 973.3 millones captados durante los mismos nueve meses del 2025. La diferencia representa una reducción de 12.7 mdd, lo que confirma que el flujo de recursos enviados por los duranguenses que viven en el extranjero se mantiene por debajo de los niveles alcanzados en años recientes.

La comparación con otros periodos también muestra una tendencia descendente. Por ejemplo, en los primeros nueve meses de 2023, Durango había recibido mil 38.6 millones de dólares; en 2024, la cifra fue de mil 24 millones, mientras que en 2025 bajó a 973.3 millones. Así, el acumulado de 2026 se encuentra 7.5 por ciento por debajo del registrado hace tres años, cuando se alcanzó el mayor monto de la década para el mismo periodo.

Sin embargo, el comportamiento del tercer trimestre mostró una recuperación respecto al periodo inmediato anterior, pues entre julio y septiembre ingresaron a Durango 346.5 mdd, frente a los 329.9 millones del segundo trimestre, un incremento de aproximadamente el cinco por ciento. Sin embargo, pese a este repunte, el monto fue 2.5 por ciento menor al registrado en el tercer trimestre de 2025, cuando se captaron 355.3 millones de dólares.

A nivel nacional, las remesas sumaron 47 mil 164 mdd entre enero y septiembre de 2026, frente a los 46 mil 183.6 millones del mismo periodo del año anterior. Esto significó un aumento de casi mil millones de dólares. En contraste, Durango tuvo una reducción en sus ingresos, por lo que su participación en el total nacional pasó de aproximadamente 2.11 a 2.04 por ciento.

De esta manera, aunque el tercer trimestre permitió mejorar el ingreso de remesas respecto a los tres meses anteriores, el acumulado estatal continúa por debajo del registrado en los últimos años y muestra un comportamiento distinto al crecimiento observado en el conjunto del país.