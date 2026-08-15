Llegan a Durango restos de tres personas fallecidas de manera violenta en Tayoltita

Tres personas fallecidas por causas violentas fueron trasladadas durante el viernes 14 de agosto desde la localidad de Tayoltita, municipio de San Dimas, hasta la ciudad de Durango, donde quedaron a disposición del Servicio Médico Forense (Semefo).

El primer traslado se registró aproximadamente a las 16:15 horas, cuando personal de Servicios Periciales arribó a las instalaciones forenses de la capital con los cuerpos de dos personas procedentes de aquella región serrana.

Horas después, personal pericial realizó un nuevo traslado desde Tayoltita, en esta ocasión con el cuerpo de una tercera persona que también habría fallecido por causas violentas.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de los tres fallecidos, ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Los cuerpos permanecen en el Semefo para la práctica de las necropsias de ley, mientras se espera mayor información que permita establecer qué ocurrió en Tayoltita.