¡Llegan las heladas a México! ¿Cuántos frentes fríos tendrá septiembre 2026?

El cambio de estación ya está a la vuelta de la esquina y para muchas personas representa una buena noticia, pues las elevadas temperaturas podrían descender por la llegada de la temporada de frentes fríos 2026-2027 a México.

A esto también podría sumarse la disminución de lluvias, pues los cambios climáticos que se esperan en los próximos meses mantendrán el termómetro con dígitos de dos grados, pero por debajo de los 20.

¿Cuándo inicia la temporada de frentes fríos?

Según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el inicio de los sistemas frontales ocurrirá durante la noche de este martes 15 de septiembre y la madrugada del miércoles 16 de septiembre, trayendo consigo un ambiente frío en varios estados del territorio nacional.

Esto se mantendrá hasta mayo del 2027, con un total de 56 , y a ello podrían sumarse otros fenómenos como canales de baja presión y la presencia de "El Niño", que mantendría un invierno bastante frío y acompañado de lluvias de diferentes intensidades.

Durante el invierno, las masas de aire frío se originarán en Canadá y Estados Unidos, pero podrían formarse tormentas invernales, según los pronósticos de esta misma dependencia.

El clima tras el primer frente frío

En cuanto al pronóstico, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este miércoles y jueves se prevé que una masa de aire frío con un canal de baja presión y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera en el Golfo de México provoquen la caída de lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del país.

Además de lluvias puntuales en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

También, habrá un refrescamiento en las temperaturas de la zona norte, en donde se prevé un termómetro de entre 0 y 5 grados en estados como Durango, Chihuahua, Baja California ; sin embargo, solo para la zona serrana.

¿Cuántos frentes fríos tendrá septiembre?

Los 56 sistemas frontales que se esperan para esta temporada estarán divididos por mes, siendo septiembre el primero que recibirá estas condiciones.

Según el informe y pronóstico de la Conagua y el SMN, para este mes están previstos al menos tres frentes fríos y el primero llegaría a territorio nacional este miércoles.

Para los meses restantes del 2026, se tienen las siguientes cantidades: