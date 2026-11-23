Con la presencia por primera vez de reconocidos exponentes del blues nacional junto al talento local, los próximos 27 y 28 de noviembre se llevará a cabo el 3er Festival de Blues de Durango.

Esta edición tendrá una dedicatoria especial a la memoria de Roberto Jacobo, armonicista de Durango Blues Band y pieza clave en el impulso de este encuentro, quien falleció este año y cuyo legado será homenajeado durante ambas jornadas.

La iniciativa del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), busca consolidar la presencia de este género en la entidad y acercar al público a una de las corrientes musicales más influyentes del siglo XX, cuya huella resuena en el rock, el soul, el folk y el jazz.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Viernes 27 de noviembre | 17:30 horas – Presentación editorial

Las actividades arrancan en la Sala de Orquesta de la Escuela Superior de Música con la presentación del libro Tristes pero contentos: 45 años en el blues mexicano, escrito por Jorge García Ledesma, fundador, vocalista y armonicista de Follaje, considerada una de las bandas históricas del blues en el país.

Viernes 27 de noviembre | 20:30 horas – Noche acústica y jam

El Centro Revueltas CORE recibirá una velada íntima encabezada por Jorge Todd y Diego Luna, provenientes de Saltillo, Coahuila, junto al duranguense Alex Benavente. El cierre consistirá en un jam de blues acústico con improvisación en vivo. (Entrada: $80 pesos, cupo limitado).

Sábado 28 de noviembre | 19:00 horas – Gala de Blues

El Teatro Victoria será el escenario principal para el cierre del festival con un cartel que reúne a La Diableros Blues Band (Ciudad de México), Jorge García Ledesma (Follaje), Jorge Todd (Saltillo) y Loren Sarzosa como vocalista invitada, acompañados por los anfitriones Durango Blues Band y Alex Benavente. (Entrada: $100 pesos).

EL CARTEL

La programación destaca por el cruce de generaciones y estilos. Por el lado nacional sobresale la trayectoria de más de cuatro décadas de Jorge García Ledesma en la difusión del género; la propuesta contemporánea de los capitalinos La Diableros Blues Band; el trabajo del guitarrista, compositor y productor saltillense Jorge Todd; y la voz de Loren Sarzosa, quien transita entre el blues, el soul y el R&B.

La escena local estará representada por Alex Benavente, enfocado en las raíces tradicionales del blues acústico, y por Durango Blues Band, agrupación que ha mantenido vivo el género en el estado con repertorio clásico, temas propios y blues en español, consolidando este festival como un punto de encuentro imprescindible para los amantes de la música en vivo.