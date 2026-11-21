Teatro Victoria recibirá el concierto “Ponce Sonatas” como parte de sus Temporadas Artísticas el próximo jueves 26 de noviembre a las 19:30 horas.

Este evento ofrecerá una propuesta para violonchelo, guitarra y piano bajo la dirección de Rocío González Benítez, contando con la participación de tres músicos de amplia trayectoria y formación artística que dedicarán el programa a la obra del compositor Manuel M. Ponce.

REPERTORIO DEL RECITAL

Impulsado por el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), este evento busca acercar a los asistentes a tres sonatas de Manuel M. Ponce que, pese a compartir la misma forma musical, poseen rasgos estéticos particulares en su composición. La velada abrirá con la Sonata Clásica para guitarra, en manos del Dr. Yander Amín Rodríguez; seguirá con la Sonata para piano solo No. 2, interpretada por Rocío González Benítez, y cerrará con la Sonata para violonchelo y piano, a cargo de Isabel Palli y la propia González Benítez.

DIRECCIÓN MUSICAL

Al frente de la dirección se encuentra la pianista originaria de Mazatlán, Sinaloa, Rocío González Benítez, egresada de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Su carrera abarca presentaciones en diversos escenarios de México como solista, integrante de música de cámara y acompañante de ballet, cantantes e instrumentistas. Además, ha actuado como solista junto a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Preparatoria Nocturna de la UJED.

Su labor ha sido distinguida con el estímulo del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2018-2019 gracias al proyecto “Mexicanos al Piano”, del cual produjo un material discográfico, y con el Reconocimiento a la Excelencia Magisterial 2022 en el área de Educación Artística. Hoy en día imparte cátedra en la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

TALENTO UNIVERSITARIO Y ACCESO AL EVENTO

Los tres intérpretes forman parte de la plantilla docente de la Escuela Superior de Música de la UJED, gozan de reconocimiento en el ámbito musical local y cuentan con experiencia y preparación especializada. El recital está pensado para jóvenes y adultos que deseen aproximarse a la música de concierto mediante las piezas de uno de los compositores mexicanos más emblemáticos.

Quienes deseen acudir pueden adquirir sus entradas en la taquilla del Teatro Victoria por una cuota de recuperación de 100 pesos.