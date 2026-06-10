Llegará un nuevo párroco a Santa Ana; Arquidiócesis anuncia nombramientos

El arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, llevó a cabo algunos cambios en el presbiterio local, que serán vigentes en los próximos días.

En tal sentido, se dio a conocer un nuevo nombramiento para el Pbro. Fernando Rodríguez Castañeda, quien se desempeñaba como párroco de Santa Ana y la Sagrada Familia. Ahora será el Rector del Seminario Conciliar de Durango.

El inicio de su ministerio será el próximo viernes 19 de junio de 2026 , de acuerdo con lo que se informó por la Arquidiócesis de Durango.

Anteriormente, se había desempeñado en varios templos de la ciudad de Durango y en Santa Ana tuvo un ministerio con bastante actividad, que la comunidad reconoció.

“Con sentimientos encontrados, pero con la confianza puesta en la voluntad del Señor, les compartimos que nuestro querido párroco ha recibido una nueva encomienda pastoral. Padre Fernando, le agradecemos de todo corazón su entrega, servicio y amistad que durante este tiempo nos ha brindado sin reserva”.

“Asimismo, damos una calurosa y fraterna bienvenida al Pbro. Francisco, quien ha sido nombrado para acompañar pastoralmente a nuestra comunidad parroquial”.

¿Quién llegará a Santa Ana?

Se dio a conocer también el nombramiento que hizo el Arzobispo para que Francisco Javier Pérez Bustamante sea el nuevo encargado de la Parroquia de Santa Ana y la Sagrada Familia, a partir del jueves 25 de junio.

Anteriormente, se había desempeñado como Rector del Seminario Conciliar Menor.