Llegarán a Durango 3 producciones internacionales para plataformas digitales en próximos meses

Para la segunda mitad del año, específicamente a partir de agosto, se esperan tres producciones cinematográficas en el estado de Durango, que dejarán una derrama económica estimada de 50 millones de pesos.

Elisa Haro Ruiz, titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Durango, informó que se trata de tres "grandes" proyectos de carácter internacional, los cuales se desarrollan para plataformas digitales globales.

La funcionaria estatal explicó que una de estas producciones coincidía originalmente con las fechas de la feria de Durango, en julio, por lo que se dialogó con la casa productora para solicitarles la posibilidad de mover su llegada a Durango para el próximo mes. Tras un análisis, los realizadores decidieron postergar las fechas para arribar entre el 4 y 5 de agosto e iniciar los trabajos de preproducción.

Aunque Haro Ruiz no adelantó qué tipo de películas o series se filmarán en territorio duranguense, reiteró que a partir de agosto se registrará una intensa actividad fílmica en la entidad.

Finalmente, destacó que uno de los factores decisivos para la elección del estado, además de la experiencia cinematográfica y el capital humano local, es el tema de la seguridad.

"Ninguna casa productora va a trabajar en un lugar donde priva la inseguridad, y por ello decidieron venir a Durango, por la seguridad que encontraron aquí, además de la capacidad humana y técnica que ya tenemos", concluyó.