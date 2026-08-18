¡Llegaron a México! Usuarios captan las primeras 'Batallas de Aura' en Morelia

Las tendencias que durante meses han acumulado millones de reproducciones en TikTok y otras redes sociales comienzan a abandonar las pantallas para trasladarse a espacios públicos.

Esta vez ocurrió en Morelia, Michoacán, donde decenas de jóvenes participaron en una de las primeras llamadas “Batallas de Aura” que se han viralizado en México.

¿Qué son las “Batallas de Aura” que llegaron a Morelia?

Después de semanas de viralización alrededor de todo el globo, el fenómeno de las redes sociales han llegado a México y comienza a esparcirse en todo el país.

El encuentro se realizó en la Plaza de Armas de Morelia, donde participantes se enfrentaron cara a cara utilizando poses, caminatas, gestos y movimientos inspirados en memes y tendencias de internet, mientras los asistentes reaccionan para determinar quién tiene mayor “aura”.

¿Cómo se ganan estas “batallas”?

La dinámica consiste principalmente en que dos personas se coloquen frente a frente para intentar demostrar quién proyecta mayor confianza, personalidad, estilo o carisma, o como se le llama en este contexto, "aura" .

Para conseguirlo, los participantes pueden recurrir a miradas, poses, expresiones faciales, movimientos exagerados o referencias a memes virales. Al final, son los aplausos, gritos y reacciones de las personas presentes los que ayudan a decidir quién consiguió imponerse.

La convocatoria en Morelia estuvo abierta tanto para quienes quisieran participar como para las personas interesadas únicamente en observar los enfrentamientos. La actividad representa además una nueva forma en que fenómenos originados en plataformas digitales comienzan a convertirse en reuniones presenciales.

De TikTok a las calles de México

El fenómeno de Morelia muestra cómo algunas tendencias nacidas exclusivamente en internet están comenzando a transformarse en experiencias colectivas fuera de las redes sociales para los más jóvenes.

El Aura Farming ya había generado interés en plataformas digitales, y el evento organizado en Michoacán convirtió la tendencia en una competencia presencial en pleno espacio público.